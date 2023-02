Bezirksmuseum Döbling zeigt Gemälde von Ilse Küchler

Bilder-Schau „Rückblick und Ausblick“: 14.2. bis 26.2., Eintritt frei

Wien (OTS/RK) - In einer Ausstellung mit dem Titel „Rückblick und Ausblick“ präsentiert die vielseitige Malerin Ilse Küchler im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) rund 40 Werke. Ein eindrucksvoller Querschnitt durch das Schaffen der Künstlerin umfasst Aquarelle, Acrylbilder, Akte, Radierungen, digitale Bearbeitungen sowie „veränderbare“ Gemälde. Die frei zugängliche Vernissage findet am Dienstag, 14. Februar, statt und beginnt um 19.00 Uhr. Am Eröffnungsabend im Museum in der „Villa Wertheimstein“ musiziert der Pianist Bernhard Krisper. Einführende Worte spricht Brigitta Schwarzer. Museumsleiterin Brigitte Kolin begrüßt das Publikum. Die Bilder-Schau ist bis Sonntag, 26. Februar, gratis zu besichtigen. Öffnungsstunden: Dienstag bis Samstag (15.00 bis 17.00 Uhr) und Sonntag (11.00 bis 17.00 Uhr). Mehr Informationen: Telefon 01/368 65 46 (Montag und Mittwoch: Vormittag) bzw. E-Mail bm1190@bezirksmuseum.at.



Ergänzt werden Ilse Küchlers hängende Bilder durch Malereien in Mappen. Seit 50 Jahren widmet sich die Kreative der Kunst. Erst entstanden gegenständliche Darstellungen. Mittlerweile hat sich Küchler auf „abstrakt-meditative Ausdrucksformen“ verlegt. Auch als Fotografin ist die Künstlerin erfolgreich. Neben Küchlers Gemälden stellt Andreas Mathes hölzerne Skulpturen aus. Weiters gehen in den Museumsräumen fünf Jazz-Konzerte über die Bühne. Alle Details sind via E-Mail zu erfragen: hermilseart@gmail.com.





Allgemeine Informationen:

Künstlerin Ilse Küchler: www.kuechler-art.at

Bezirksmuseum Döbling: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/



(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse