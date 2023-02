FPÖ-Nepp: IGGÖ verbieten und auflösen

IGGÖ treibt Islamisierung mit Unterstützung der Wiener SPÖ voran

Wien (OTS) - Wie die Wiener Wochenzeitung „Falter" berichtet, zwingt die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich (IGGÖ) Lehrer zum Tragen eines Kopftuchs beim Unterricht. Frauen, die sich den islamistischen Regeln nicht komplett unterwerfen möchten, werden von Vertretern der IGGÖ verunglimpft und eingeschüchtert. Ihnen wird so zugesetzt, dass sie verzweifeln und weinen bis sie nachgeben und sich das Kopftuch als Zeichen der Unterdrückung der Frau wieder überziehen.

„Besonders erschreckend ist, dass die SPÖ-Wien dieses Islamisten-System nicht ‚nur’ negiert, sondern sogar pro-aktiv fördert, indem sie der IGGÖ entsprechende Macht und Befugnisse einräumt, die es ihr erst ermöglichen Frauen zu unterdrücken und unsere Stadt zu islamisieren“, kommentiert der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp die zweifelhafte Rolle der Wiener Sozialdemokraten.

„Nach außen kommuniziert die Wiener SPÖ weiterhin, dass es keine Islamisierung in Wien gäbe, in Wahrheit ist sie jedoch längst selbst ein Teil des Islamisierungs-Mechanismus in Wien geworden und unterstützt es mit ihren Taten und Nicht-Taten, die es ermöglichen, Frauen in Wien islamistischen Zwängen zu unterwerfen“, führt Nepp aus.

Für ihn zeigt dieser Fall nicht nur einmal mehr das Komplettversagen der SPÖ im Migrationsbereich auf, sondern auch in der Frauenpolitik: „Die SPÖ setzt sich nicht für Frauenrechte ein. Im Bereich der Gesellschaftspolitik hat sie sich in Maßnahmen wie Trans-Zebrastreifen oder Homo-Ampelpärchen verlaufen. Dort wo es tatsächlich Ungleichberechtigung, Diskriminierung oder - wie in diesem Fall - Unterdrückung gibt, schaut sie tatenlos zu. Die SPÖ möchte schlicht ihre islamischen bis islamistischen Wähler nicht verärgern“, so Nepp.

Die FPÖ stelle sich jedoch schützend vor diese Frauen hält Nepp fest und fordert auch direkte Konsequenzen: „Unsere Warnungen der letzten Jahre werden durch den „Falter“-Bericht einmal mehr bestätigt. Es ist höchste Zeit, dass endlich Konsequenzen gezogen werden. Die Stadt Wien bzw. die Bildungsdirektion muss jede Zusammenarbeit mit der IGGÖ sofort einstellen. Auf Bundesebene erwarte ich mir ein Verbot der IGGÖ. Solche Islamisten-Vereine haben keinen Platz bei uns in Österreich“, fordert Nepp abschließend.

