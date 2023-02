Ein Jahr Krieg in der Ukraine: eine Ö1-Themenwoche von 18. bis 26. Februar

Wien (OTS) - Am 24. Februar 2023 jährt sich der Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine zum ersten Mal. Aus diesem Anlass gestaltet Ö1 von 18. bis 26. Februar eine Themenwoche mit 25 Sendungen. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/ukraine.

Am Samstag, den 18. Februar ist in „Apropos Klassik“ (15.05 Uhr) unter dem Titel „Von Barock bis zur Moderne“ Musik aus der Ukraine zu hören – u. a. von Dmitri Stepanowitsch Bortnjanski, der die barocke Kirchenmusik im deutschsprachigen Raum beeinflusst hat, oder Vertretern der Moderne wie Myroslaw Skoryk, der oft folkloristische Elemente und Stilmittel in seinen Arbeiten einsetzte. Am Sonntag, den 19. Februar bringen die „Tonspuren“ (20.15 Uhr) das Feature „Die Dichterin, die sich ihr Exil baute. Das Leben der Rose Ausländer. Oder: Heute reimen wir auf Ukrainisch.“

Die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk spricht in den „Gedanken für den Tag“ über die „Zuflüchte“, die Menschen helfen, in Zeiten des Krieges und des Todes nicht komplett aufzugeben – von Montag, den 20. bis Samstag, den 25. Februar jeweils ab 6.56 Uhr in Ö1. Wenige Wochen oder gar Tage vor dem Überfall auf die Ukraine hätten die meisten sich nicht vorstellen können, ihr Land so schnell und auch so lange verlassen zu müssen. Inzwischen haben Kinder und Jugendliche Plätze an Schulen gefunden, viele Menschen einen Arbeitsplatz, man hat das erste Weihnachtsfest hier verbracht. Wie ukrainische Flüchtlinge die Zeit seit der Ankunft in Österreich erlebt haben, mit welchen Vorstellungen sie gekommen sind und wie die Community heute ihren Alltag lebt, erzählt das vierteilige „Radiokolleg“ „Vertrieben vom russischen Angriffskrieg“ von Montag, den 20. bis Donnerstag, den 23. Februar jeweils ab 9.05 Uhr. „Tagebucheinträge im Ausnahmezustand“ des Autors Andrej Kurkow sind in „Betrifft: Geschichte“ von Montag, den 20. bis Freitag, den 24. Februar jeweils ab 17.55 Uhr zu hören.

Zentrale Stimmen der experimentellen ukrainischen Musik beim Festival „Kyiv Dispatch“ in Stuttgart im Dezember 2022 sind in „Zeit-Ton“ (23.03 Uhr) am Montag, den 20. Februar zu hören. In „Punkt eins“ am Dienstag, den 21. Februar ist ab 13.00 Uhr der Journalist und außenpolitische Korrespondent der Wochenzeitung „Die Zeit“ Michael Thumann zu Gast, dessen Buch „Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat.“ kürzlich erschien. Über „Ein Jahr Krieg in Europa. Visionen für die Ukraine und die Welt“ sprechen im „Salzburger Nachtstudio“ am Mittwoch, den 22. Februar ab 21.00 Uhr u. a. der Philosoph Luca M. Scarantino, der Politikwissenschafter Herfried Münkler und die Politikwissenschafterin Velina Tchakarova. Unter dem Titel „Ich kann Politik nicht leiden!“ ist die Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja zu Gast bei Renata Schmidtkunz in „Im Gespräch“ (21.00 Uhr) am Donnerstag, den 23. Februar.

„Ukraine – die Tage vor dem russischen Angriffskrieg“ lautet der Titel der von Inga Lizengevic gestalteten „Hörbilder“ am Samstag, den 25. Februar ab 9.05 Uhr. Einige Tage vor Beginn des russischen Angriffskrieges ist die Theaterregisseurin, Hörfunkautorin und Dokumentarfilmerin Inga Lizengevic in Kyiv und spricht mit Menschen, die sich auf die nahenden Ereignisse vorbereiten. Oder auch von ihnen überrascht werden.

Am Sonntag, den 26. Februar liest Andrea Clausen in „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) unter dem Titel „In der Asche der Angst“ elf Gedichte aus Rose Ausländers Buch „Ich spiele noch“. Dazu Musik von Bela Bartok, Pablo de Sarasate, Niccolo Paganini, Erich Wolfgang Korngold, Maurice Ravel u. a. Eine virtuelle Reise in die Ukraine über alte Volkslieder unternimmt „Ambiente“ ab 10.05 Uhr. „Lieder im Krieg aus der Ukraine, aus Belarus und Russland“ bringen ab 17.10 Uhr die „Spielräume Spezial“. Wie gehen Singer/Songwriter, Rapper oder traditionelle Liedermacher/innen in Text und Musik mit Krieg und Verfolgung um? Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/ukraine.

