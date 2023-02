Donaubühne Tulln 2023 - viel Musik, Kabarett & Comedy

Tulln an der Donau (OTS) - Die Donaubühne Tulln hat sich über die Jahre einen Ruf von internationalem Format erspielt.

Im zweiten der schwierigen Pandemiejahre wurde der frisch-freche Slogan „Die Bühne am Ende des Tunnels“ postuliert, sowohl augenzwinkernd aber auch motivierend gemeint.

Ebenfalls in diesem Jahr wurde die Programmschiene „Kabarett & Comedy“ erstmals etabliert. Das Publikum nahm sie so begeistert an, dass eine neue fixe Größe im Spielplan der Donaubühne geboren war.

Zusätzlich zu heimischen und internationalen Musikern und Bands sind auch 2023 wieder Künstler wie die beiden bayerischen Stars Michael Mittermeier und Martina Schwarzmann zu bewundern, ebenso Viktor Gernot und Gery Seidl mit ihren neuen Programmen und natürlich Alex Kristan – für den die Tickets schon knapp werden.

Musikalisch freuen wir uns sehr, eines der letzten Konzerte von Martin Grubinger & Friends „ergattert“ zu haben. Von Wolfgang Ambros & der No. 1 vom Wienerwald erwartet man sich zu Recht Legendäres, und Superstar Goran Bregovic mit seiner Wedding and Funeral Band ist absoluter Kult.

Klassischen Highclass-Genuss gibt’s mit Andreas Schager, Thomas Hampson und Lidia Baich bei „Götterklang trifft Donaugold“. Las Vegas Stars Thommy Ten & Amélie Van Tass – auch bekannt als „The Clairvoyants“ feiern ihren Tourabschluss magisch auf der Donaubühne Tulln.

Zusätzlich beinhaltet das gesamte Programm auch viele Veranstaltungen bei freiem Eintritt, z.B. Voodoo Jürgens & Die Ansa Panier, Katharina Straßer & Band, Luke Andrews Band ...

15.06.2023 Alex Kristan "50 Shades of Schmäh"

17.06.2023 Gery Seidl "beziehungsweise"

04.07.2023 Michael Mittermeier "#13"

22.07.2023 Martin Grubinger & Friends "Abschiedskonzert"

10.08.2023 Martina Schwarzmann "Ganz einfach"

12.08.2023 Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald "Best Of"

18.08.2023 Viktor Gernot "Schiefliegen"

26.08.2023 Goran Bregovic & Wedding & Funeral Band "Three Letters from Sarajevo"

31.08.2023 Andreas Schager, Thomas Hampson & Lidia Baich "Götterklang trifft Donaugold"

01.09.2023 Thommy Ten & Amélie van Tass "Zweifach zauberhaft" (Dernière)

Alle Infos & Tickets: www.donaubuehne.at

ALLE INFOS & TICKETS www.donaubuehne.at

Rückfragen & Kontakt:

E&A Public Relations GmbH

Barbara Schmidhammer

+43 2272 65494-12

barbara.schmidhammer @ e-a.at

www.tullnkultur.at

www.donaubuehne.at

www.e-a.at