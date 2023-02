Fünf Romy Nominierungen für ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe

Österreichs führende Privat-Sendergruppe erhält fünf Nominierungen zur KURIER ROMY 2023 in den Kategorien "TV-Journalismus", „Show/Unterhaltung“ und „Sport“.

Wien (OTS) - Österreichs führende Privat-TV-Sendergruppe geht wie auch bereits 2022 mit fünf Nominierungen durch die Fachexperten-Jury ins Rennen für eine Romy 2023. Im Vorjahr konnte Infochefin Corinna Milborn den Österreichischen Film- und Fernsehpreis mit nach Hause nehmen.

Ab sofort startet das Voting unter romy.at. Für den österreichischen Film- und Fernsehpreis 2023 nominiert sind:

KATEGORIE "TV-Journalismus"

Magdalena Punz

Magdalena Punz ist Chefreporterin für das Ressort „Chronik“ und seit 2009 bei PULS 4 und PULS 24 tätig. Sie ist immer im Zentrum des Geschehens und berichtet live von Anti-Corona-Demos, vom Krieg in der Ukraine und von brisanten Gerichtsprozessen. Ihre Schwerpunkte liegen bei den Themen Terrorismus, Gewalt-Prävention, Migration und Klima-Katastrophen. Ihre Recherchen dazu führen sie vielfach ins Ausland. Vergangenes Jahr hat sich Magdalena Punz auch in „True-Crime“-Formaten einen Namen gemacht und war bei „Österreichs schockierendste Verbrechen“ auf PULS 4 sowie im exklusiven ZAPPN Streaming-Format „Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz“ zu sehen.

Thomas Mohr

Thomas Mohr ist ein PULS 4 Urgestein und seit 2004 bei der Sendergruppe tätig. Mohr moderiert das Politikformat "Newsroom Live" um 19:55 Uhr auf PULS 24. Dazu aktuelle Wahlsendungen, Interview-Reihen und Talk-Formate wie "Pro & Contra". 2022 hat Mohr gemeinsam mit Bianca Ambros durch die PULS 24 Sommergespräche geführt. Seine ausgezeichnete und beharrliche Interviewführung mit dem russischen Spitzendiplomaten Dmitry Polyansky zum Krieg in der Ukraine hat im vergangenen Jahr für viele Schlagzeilen gesorgt. Ein weiterer Höhepunkt war Mohrs Interview mit Weltstar George Clooney live und vor 5.000 Zuseher:innen am 4GAMECHANGERS Festival 2022.

KATEGORIE "SHOW/UNTERHALTUNG"

Forsthaus Rampensau (ATV)

Mit "Forsthaus Rampensau" präsentierte ATV 2022 als erster österreichischer Sender eine Promi-Reality-TV-Show. Nach dem Einzug kämpften im "Forsthaus Rampensau", einem einsamen Häuschen in malerischer Kärntner Bergkulisse, insgesamt neun Promi-Paare um den Sieg und gegen den Auszug.

In spektakulären Spielen und 7 Folgen krönten sich Luis (bekannt aus dem ATV-Kultformat „Tinderreisen“) & Lev zu den großen Siegern und sicherten sich den Titel "Rampensau 2022" sowie das Preisgeld von 20.000 Euro. Insgesamt haben rund 2 Mio. Zuseher:innen (WSK, E12+) die Premieren-Staffel von "Forsthaus Rampensau“, Österreichs erster Promi-Reality-TV-Show, mit Luis & Lev, ATV-Kultstar Tara & Cat, Bambi & Senad und Co verfolgt. Damit ist ATV der erfolgreichste Staffelstart seit "Bauer sucht Frau" geglückt. Die ganze Staffel von "Forsthaus Rampensau" erzielte im Schnitt einen Marktanteil von 11,3 Prozent (E12-49) und durchschnittlich 148.700 Zuseher:innen (E12+) pro Folge. Das Format lief neben ATV auch kostenfrei und in der exklusiven Preview auf der Streaming-App ZAPPN.

Joko & Klaas (ProSieben)

Joachim „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf begannen ihre Fernsehkarriere als Duo auf MTV, wo sie ab 2009 „MTV Home“ moderierten. Nach einem Abstecher zu ZDFneo folgte von 2013 bis 2017 die Late-Night-Show „Circus Halligalli“ auf ProSieben. Ebenfalls auf ProSieben moderieren sie seit 2012 ihre größte Erfolgsshow „Joko gegen Klaas – das Duell um die Welt“, für die sie u.a. drei Mal den Deutschen Fernsehpreis gewannen. Seit 2019 spielen sie in „Joko und Klaas gegen ProSieben“ um 15 Minuten Sendezeit, die sie nutzen, um auf soziale und politische Themen aufmerksam zu machen.

KATEGORIE "SPORT"

Walter Reiterer und Michael Eschlböck (NFL/PULS 4 & PULS 24)

Die großen Herausforderer. Das beliebte PULS 4 Kommentatoren-Duo Walter Reiterer und Michael Eschlböck ist bereits 2015 mit der Kurier ROMY ausgezeichnet worden. Mit ihren nächtelangen American-Football-Moderationen haben sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut und gemeinsam mit dem PULS 4 SPORT Team haben sie die NFL in Österreich groß gemacht. Sie kommentieren auf PULS 4 und PULS 24 sämtliche NFL Live-Spiele, gemeinsam mit Experten, und u.a. auch den Super Bowl wie gestern Nacht, das größte Einzelsport-Event der Welt. Seit NFL Saison 1 auf PULS 4 2010/11 hat PULS 4 hat PULS 4 die Zuseher-Zahl von knapp 1 Mio. auf mehr als 2 Mio. Zuseher:innen in Österreich verdoppelt (WSK 12+). Vorerst in der letzten NFL-Saison nehmen die beiden den Hut mit Würde und Ehre. PULS 4 bleibt weiterhin starker Sportsender und wird auch 2024, u.a. mit UEFA-Bewerben live im Free-TV, sowie zahlreichen anderen sportlichen Live-Events, das Publikum unterhalten.

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com