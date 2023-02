#dif23: Newcomer für größte Bühne Österreichs gesucht!

Das 40. Donauinselfest steht in den Startlöchern – so auch der 13. Rock The Island Contest. Die Anmeldefrist startet heute und endet am 31. März 2023.

Wien (OTS/SPW) - Auch das diesjährige 40. Donauinselfest von 23. bis 25. Juni 2023 steht ganz im Zeichen österreichischer Musikkultur und nimmt sich der aktiven Förderung heimischer Nachwuchstalente an. Im Rahmen des bereits 13. Rock The Island Contests, welcher heuer erstmals in Kooperation mit Hitradio Ö3 stattfindet, haben junge Künstler*innen und Bands ab sofort die Möglichkeit, sich für einen von drei Bühnenslots zu bewerben. Für die Gewinner*innen winkt ein Auftritt auf der größten Bühne des Donauinselfests, der Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne sowie eine Gage von jeweils 1.500 Euro. Insgesamt schnupperten seit Anbeginn des Rock The Island Contests über 150 Gewinner*innen-Acts Bühnenluft am Donauinselfest!

Österreichischer Musik-Nachwuchs und weibliche Acts vor den Vorhang geholt!

„Das Donauinselfest ist mehr als ein ‚reines‘ Musikfestival. Es fördert seit jeher die heimische Kunst- und Kulturszene und verschafft dem Nachwuchs mit dem Rock The Island Contest so wichtige und fair bezahlte Auftrittsmöglichkeiten. Diese sind gerade in Zeiten wie diesen unerlässlich, um angesichts von Teuerungen und Pandemie-Nachwirkungen nachhaltig in der Branche Fuß fassen zu können“, betont Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, und sagt weiters: „Ein wichtiges Anliegen und Schwerpunkt dabei war immer schon die Förderung von Frauen. Frauen sind in allen Bereichen des Musikgeschäfts immer noch unterrepräsentiert – dagegen tun wir etwas. Mit dem Rock The Island Contest setzen wir beim Nachwuchs an und helfen weiblichen Acts sehr gerne dabei ihrer Karriere voranzutreiben. Darüber hinaus setzt sich das Donauinselfest ganz klar für eine Gleichverteilung der Geschlechter auf und hinter den Bühnen ein.“

Drei freie Slots auf der größten Bühne des Donauinselfests

Bis zum 31. März 2023 ist die Anmeldung zum Rock The Island Contest für junge Künstler*innen aus ganz Österreich möglich. Nach dem Ablauf der Anmeldefrist entscheidet eine Fachjury, wer einen der begehrten Auftritte am diesjährigen Donauinselfest erhält. Die Gewinner*innen dürfen sich dann über eine Darbietung vor dem wohl buntesten Publikum Wiens freuen und werden dafür mit einer Gage von 1.500 Euro fair entlohnt. Die Bekanntgabe der Gewinner*innen erfolgt Ende April.

Anmeldung und Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnahmevoraussetzungen sind ein Mindestalter von 16 Jahren, ein Hauptwohnsitz in Österreich und die Zusendung eines Live-Auftritts bzw. Live-Videos. Die Anmeldung erfolgt über www.donauinselfest.at/rock-the-island-contest.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

