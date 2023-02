FPÖ – Belakowitsch: „Corona-Regime“-Quartett möchte Behandlung von Corona-Maßnahmen-Volksbegehren verhindern

Schwarz-rot-grün-pinke Corona-Einheitspartei mit Impflobbyisten als Gesundheitsexperten

Wien (OTS) - „Wenn es noch eines Urkundsbeweises bedurft hätte, dass wir es auf Bundes- und Länderebene in Österreich mit einem schwarz-rot-grün-pinken ‚Corona-Regime-Quartett‘ zu tun haben, dann haben dies die in den letzten vierzehn Tagen stattgefundenen Verhandlungen rund um die Behandlung der beiden Covid-19-Maßnahmengesetz-Volksbegehren gezeigt. Obwohl diese beiden Volksbegehren von insgesamt rund 404.000 Bürgern mit ihrer Unterschrift unterstützt worden sind, wollten ÖVP und Grüne gemeinsam mit SPÖ und NEOS die Behandlung dieser direkt demokratischen Volksinitiativen verhindern. Tagelanger Widerstand und eine fortgesetzte Hinhaltetaktik wurde vom schwarz-rot-grün-pinken ‚Corona-Regime-Quartett‘ an den Tag gelegt, um die für diese vier Parteien höchst unangenehme Materie ja nicht breit diskutieren zu müssen“, so die stellvertretende FPÖ-Klubobfrau NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Sprichwörtlich den Vogel in diesem Zusammenhang hat hier wieder einmal der aus Kärnten stammende SPÖ-Gesundheitssprecher Kucher abgeschossen, der über den SPÖ-Parlamentsklub den anderen Parlamentsparteien sinngemäß ausrichten ließ, dass man zukünftig ohne Experten die Behandlung von Volksbegehren abhandeln lassen solle. Damit möchte man wohl jede breitere Diskussion von Bürgeranliegen für alle Zukunft schubladisieren. Da werden sich insbesondere die rund 30.000 Kärntner, welche die beiden Volksbegehren unterstützten, bei SPÖ-Gesundheitssprecher Kucher bei den kommenden Landtagswahlen wohl recht herzlich bedanken“, so Belakowitsch weiter.

„Damit nicht genug, entlarvten sich SPÖ und NEOS als sogenannte ‚Oppositionsparteien‘ dann auch noch bei der Expertennominierung. Wie bereits bei der Behandlung der drei Covid-19-Impfpflichtvolksbegehren im Dezember 2022 einigten sich Rot und Pink gemeinsam mit ÖVP und Grünen dann auch noch in ‚Corona-Regime-Quartett‘-Manier auf einen einzigen und damit gemeinsamen Experten. Und die Wahl fiel für das Expertenhearing am 15. Februar 2023 im Gesundheitsausschuss noch dazu schon zum zweiten Mal mit der Nominierung von Univ. Prof. Dr. Karl Stöger auf einen wissenschaftlichen ‚Beitragstäter‘ des Corona-Regimes in Sachen Corona-Maßnahmen. Stöger hatte als Mitglied der Corona-Impfpflicht-Kommission über Monate hinweg dieses menschenrechtswidrige Zwangsgesetz verteidigt und es im Auftrag der schwarz-grünen Bundesregierung mitvollzogen. Insgesamt ein trauriges Sittenbild für diese Regierung und diese Scheinopposition, aber dieses Sittenbild motiviert uns Freiheitliche einmal mehr, einen Untersuchungsausschuss zu den gesamten Corona-Maßnahmen zu fordern, da es hier viele Dinge politisch und wohl auch straf- und zivilrechtlich aufzuklären geben wird“, betonte Belakowitsch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at