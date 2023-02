Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 13. Februar 2023. Von PETER NINDLER. "Die Luegbrücke zementiert altes Denken".

Innsbruck (OTS) - Dass die Luegbrücke im Wipptal saniert werden muss und ein Tunnel das Transitproblem nicht löst, ist unbestritten. Doch in der Debatte darüber vergeigt die Verkehrspolitik einmal mehr Zukunftskonzepte für die Brennerachse und die Verlagerung.

Sicherheit geht vor. Aus diesem Blickwinkel betrachtet benötigt es unbedingt die Sanierung der 1,8 Kilometer langen Luegbrücke. Und das so bald wie möglich. Damit der Individualverkehr und der Transit auf der gebrechlichen Brennerachse später noch reibungslos und kraftvoll rollen können. Spätestens bei dieser Feststellung muss man unweigerlich schlucken, werden die Schluckbeschwerden wegen der „Luegbrücke“ rasch chronisch. Verantwortlich für diesen Sanierungsfall ist nämlich vorwiegend der internationale Schwerverkehr, ein alternativer Tunnel könnte deshalb das Tiroler Transitdilemma genauso wenig lösen. Weder im Inn- noch im Wipptal.

Das Versagen und bisweilen die Heuchelei in der heimischen Verkehrspolitik verengen sich allerdings endgültig 2025 mit der Einspurigkeit auf der Luegbrücke. 300 Millionen Euro müssen für die Bauarbeiten in die Hand genommen werden. Auch deshalb, weil die Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene in den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen ist und die Brennerautobahn massiv belastet wird. Obwohl Österreich und Italien südlich und nördlich des Brenners seit 14 Jahren mit dem Basistunnel die größte Option für eine umweltfreundliche Güterbeförderung in einem 55 Kilometer langen Tunnel graben.

Was am Brenner passiert, ist deshalb ein verkehrspolitischer Anachronismus ohne Vision. Anstatt die Schiene zu forcieren, wird die Straße zukunftsfit gemacht. Zugleich muss sich Tirol von der Wirtschaft und Transportverbänden im In- und Ausland vorhalten lassen, dass mit der Sanierung der Luegbrücke ein Verkehrschaos droht. Daran leidet Tirol übrigens schon seit Ende der 1980er-Jahre.

Die Politik steckt in alten Denkmustern fest, daran ändert auch die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler nichts. Für das Klima soll geklebt werden, aber Tirol bleibt auf dem Transitverkehr picken. Wo bleibt eine Zukunftsstrategie für das Wipptal? Bisher haben Gewessler und ihre grünen ExpertInnen lediglich mit Gesprächsverweigerung geglänzt, obwohl allein der Lkw-Transit durch Tirol Mauteinnahmen von 273 Mio. Euro in die Kassen der Autobahngesellschaft Asfinag spült. Wenn der Brenner schon Abschnitt für Abschnitt saniert werden muss, sollte vielleicht künftig ein Tonnagelimit (28 Tonnen?) überlegt werden. Um den „schweren“ Transit auf die Bahn zu zwingen und die Autobahn zu schonen. Niemand sollte nämlich der Illusion nachhängen, dass dort kein Lkw mehr fährt.

Der Grieser Bürgermeister Karl Mühlsteiger mag sich zu sehr eingegraben haben und kommt aus seinem geforderten „Luegtunnel“ nicht mehr heraus. Aber ganz Unrecht hat er sicher nicht, was die Verkehrspolitik und ihre Auswirkungen auf das Wipptal betrifft.





