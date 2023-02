Volkshilfe: Über 400.000 Euro an Spenden gegen Kinderarmut in Österreich gesammelt

Trotz Teuerungen ungebrochene Solidarität mit armutsbetroffenen Kinder

Wien (OTS) - Essen, Wohnen, Heizen: Für viele Familien in Österreich ist der Alltag nicht mehr leistbar. Familien mit mehr als drei Kindern und Alleinerzieher*innen sind besonders stark betroffen. Die im Rahmen der Winterkampagne der Volkshilfe gesammelten 400.000 Euro an Spenden helfen dabei armutsbetroffene Kinder in Österreich dort zu unterstützen, wo es gerade am Dringendsten gebraucht wird.

Mit der höchsten Inflationsrate seit Teuerungsbeginn wird das Leben in Österreich für immer mehr Menschen nicht mehr leistbar. Rund 500.000 Menschen können ihre Wohnung nicht mehr angemessen warmhalten. Mehr als ein Drittel der Ein-Eltern-Haushalte haben Schwierigkeiten mit dem Haushaltseinkommen auszukommen. "Auch aus unseren Beratungsgesprächen wissen wir, dass immer mehr Menschen mit Alltagsausgaben kämpfen müssen.", sagt Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich.

Die Teuerungen des letzten Jahres haben die finanzielle Situation armutsgefährdeter Familien verschärft. Wer schon vor der Krise mit wenig auskommen musste, gerät nun noch mehr in Bedrängnis: Alleinerziehende, Familien ab drei Kindern, prekär Beschäftigte. Fast jedes vierte Kind in Österreich ist mittlerweile armutsgefährdet.

"Mit den gesammelten Spenden werden diese Kinder nachhaltig unterstützt. Denn nur eine Hilfe, die Sicherheit gibt, wirkt tatsächlich.", betont Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich. In Richtung Regierung ergänzt er: "Wir werden nicht müde die Einführung der Kindergrundsicherung in Österreich zu fordern. Heute mehr denn je."

Für den Erfolg der Kampagne bedanken wir uns bei allen Spender*innen und bei unseren langjährigen Unterstützer*innen, Magenta Telekom, ProSiebenSat.1 PULS 4 – the Company 4Gamechangers, UniCredit Bank Austria und Wiener Städtische Versicherungsverein.

