Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: Mädchen-Anmeldung für den Wiener Töchtertag startet am 13. Februar

Volle Kraft voraus am Wiener Töchtertag: Am 27.4. können Mädchen in die Berufswelt schnuppern

Wien (OTS) - Was macht eigentlich eine Feuerwehrfrau? Was muss bei der Planung von zukunftsweisendem Wohnbau beachtet werden? Wie schlau ist Künstliche Intelligenz wirklich? Diese und viele weitere spannende Fragen werden Schülerinnen zwischen 11 und 16 Jahren am 27. April 2023 im Rahmen des 22. Wiener Töchtertags beantwortet.

Insgesamt rund 2.800 Mädchen waren 2022 in 190 Unternehmen dabei. Die Onlineanmeldung für den Töchtertag 2023 startet am 13. Februar um 9 Uhr.

„Der Töchtertag zeigt Mädchen spannende Berufswelten – abseits von überholten Rollenbildern. Mädchen haben die Möglichkeit, Frauen in Topjobs persönlich kennenzulernen und sammeln neue Eindrücke und Erfahrungen. Mir ist es wichtig, Mädchen mitzugeben: Euch stehen alle Chancen offen!“, so Töchtertag-Initiatorin, Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Und: „Heuer gibt es zum zweiten Mal den Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen. Da können die Jüngsten in Berufe hineinschnuppern“, so Gaál.

Die Schülerinnen erwartet ein spannender Tag mit Einblicken in unterschiedlichste Bereiche: Wiener IT-Unternehmen, Werkstätten und Handwerksbetriebe, internationale Forschungsunternehmen und viele weitere Betriebe aus den Branchen Technik, Naturwissenschaften, IT und Handwerk öffnen ihre Türen, um ihre Tätigkeiten vorzustellen. Neben praktischen Aufgaben und Einblicken ins Unternehmen erhalten die Schülerinnen außerdem die Möglichkeit, in der Branche tätige Frauen kennenzulernen.

Denn genau darum geht es: Mädchen unabhängig von gesellschaftlichen Vorstellungen und Rollenklischees eine große Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten aufzuzeigen und sie für neue Berufsfelder zu begeistern.

Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen ist auch heuer mit dabei

2022 fand erstmals der Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen der 3. und 4. Schulstufe statt und hat bei allen Beteiligten große Begeisterung ausgelöst. Beim Töchtertag KIDS besuchen Volksschulklassen in Begleitung ihrer Lehrer*innen für rund zwei Stunden ein Unternehmen und können im Rahmen von Klassenexkursionen in die Rollen von Architektinnen, Programmiererinnen, Mechanikerinnen und vielen anderen spannenden Spezialistinnen schlüpfen. 17 Volksschulgruppen mit mehr als 300 Schülerinnen waren 2022 beim ersten Töchtertag KIDS dabei. Interessierte Lehrer*innen können sich direkt an das Töchtertag-Büro wenden.

Online-Anmeldung für 11- bis 16-Jährige startet am 13. 2. um 9 Uhr

Beim Wiener Töchtertag können Schülerinnen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zwischen 11 und 16 Jahren einige Stunden in einem Unternehmen verbringen – entweder in einem Töchtertag-Betrieb, in dem ein Elternteil arbeitet, oder in einem anderen Unternehmen, das sie sich selbstständig auf toechtertag.at aussuchen. Da es sich um eine schulbezogene Veranstaltung handelt, haben die Mädchen an diesem Tag schulfrei.

Nur einige spannende Programme:

ASAP-ZT GmbH

Traumhaus entwerfen

Berufsfeuerwehr Wien

Brände löschen

Upstream Mobility

Programmieren

Leithäusl Gesellschaft m.b.H.

Straßen und Gebäude am PC planen

Termine

Start der Mädchenanmeldung: Mo, 13. Februar 2023, 9 Uhr

Ende der Mädchenanmeldung: Mo, 17. April 2023, 24 Uhr

Wiener Töchtertag & Töchtertag KIDS: Do, 27. April 2023

Der Wiener Töchtertag

Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Die Teilnahme ist für Schülerinnen und Betriebe kostenlos. Alle Infos unter www.toechtertag.at / Schluss

