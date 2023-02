TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 12. Februar 2023 von Alois Vahrner "Teuerungswelle und die Schweiz"

In Österreich liegt die Inflationsrate derzeit laut Statistik Austria bei über 11 Prozent, beim Nachbarn Schweiz unter 3 Prozent. Ein Vergleich, der leider nicht nur hinkt.

Innsbruck (OTS) - Fast ein Jahr schon tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Auch als Folge der wechselseitigen Sanktionen wurde dadurch in den EU-Ländern auch die massivste Teuerungswelle seit über 70 Jahren ausgelöst. Im von russischem Gas besonders stark abhängigen Österreich lag die Inflationsrate im Vorjahr bei 8,6 Prozent, zuletzt hat sie laut jüngster Schnellschätzung der Statistik Austria sogar nochmals weiter auf 11,1 Prozent angezogen.

Viele sehen angesichts des Teuerungsschubs neidvoll zum Nachbarn Schweiz. Dieser hatte im Vorjahr eine vergleichsweise geringe Inflation von 2,8 Prozent. Was machen die Schweizer anders oder besser als Österreich, wo die Inflation seit geraumer Zeit auch über dem Eurozonen-Durchschnitt liegt? Bei Corona hatte die Schweiz anders als Österreich den Tourismus nicht komplett zugesperrt und zudem weit weniger Hilfs-Milliarden ausgeschüttet. Dass die Schweiz jetzt eine weit geringere Inflation ausweist, hat mehrere Gründe. Zuerst den starken Franken gegenüber dem schwächelnden Euro, was hierzulande Importpreise hinaufgetrieben hat. Zudem eine sehr hohe Eigenversorgung bei Strom und als Nicht-EU-Land auch kein Merit-Order-System, das die Strompreise wegen der Orientierung an den teuersten Kraftwerken in der EU zusätzlich steigen ließ. Der hohe Wohlstand und das höhere Preisniveau dämpften die Inflation bei den Eidgenossen ebenfalls.

Österreich ist für das Gros der aktuellen Rekord-Teuerung nicht verantwortlich, sondern europäischer Passagier. Das gilt nicht für die hohe russische Gas-Abhängigkeit und den in manchen Branchen fehlenden Wettbewerb. Dafür reicht der Vergleich mit Deutschland, das seit Jahren bei der Inflationsrate tiefer liegt als Österreich.



