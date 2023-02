TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Europas Abschottung", von Floo Weißmann

Ausgabe vom Samstag, 11. Februar 2023

Innsbruck (OTS) - Die EU konnte sich wieder einmal nur darauf einigen, MigrantInnen möglichst abzuwehren. Für einen großen Wurf in der Migrationspolitik mangelt es seit Jahren an politischer Opportunität.

Bis zu einer Blockadedrohung verstieg sich Kanzler Karl Nehammer im Vorfeld des EU-Gipfels. Nämlich für den Fall, dass dieser bei der Abwehr von MigrantInnen nur „Worthülsen“ erzeugen sollte. Hinterher ist Nehammers Glück, dass jeder und jede für sich befinden kann, was in den oft allgemein gehaltenen Formulierungen der Abschlusserklärung wirklich drinsteckt. Die Zäune, die Nehammer auch gefordert hatte, stehen jedenfalls nicht explizit da.

Insgesamt nimmt die EU Kurs auf eine weitere Verschärfung der Migrationspolitik. Der Schwerpunkt liegt darauf, MigrantInnen nicht hereinzulassen bzw. möglichst rasch wieder loszuwerden. Abschottung bildete schon bei früheren Treffen zum Thema den kleinsten gemeinsamen Nenner der EU-Staaten. Migrationsmanagement immer stärker an den Sicherheitsapparat zu delegieren, zieht beinahe zwangsläufig Konflikte mit dem Völkerrecht und den vielgepriesenen europäischen Werten nach sich.

Die Wahrnehmung der Dringlichkeit hat zum einen mit den Zahlen zu tun. Im vergangenen Jahr sind wieder deutlich mehr MigrantInnen nach Europa gekommen. Zwar ist Europa noch weit von einer Krise wie 2015 entfernt. Aber es ist unbestritten, dass es politischen Handlungsbedarf gibt.

Zum anderen ist die Dringlichkeit auch aufgebauscht. Europa mag alle Hände voll damit zu tun haben, die Folgen von Pandemie, Krieg, Inflation usw. in den Griff zu bekommen. Aber mit der Angst vor Fremden und vor dem Verlust von Identität und Ressourcen lässt sich noch immer – erst recht in einer Umbruchzeit – Stimmung machen. Rechte Parteien sind in vielen EU-Ländern im Vormarsch. Weniger rechte Parteien springen auf das Thema auf oder versuchen, sich zumindest keine Blöße zu geben. Nehammer, dessen ÖVP im Umfragetief verharrt, kann dafür als Beispiel dienen.

Die EU-Ebene bildet die Auseinandersetzungen in ihren Mitgliedsstaaten ab. Seit Jahren scheitert die Union am Versuch, Migration gesamthaft anzupacken – von Partnerschaften mit Herkunftsländern über legale Zuwanderung, Asylreform, europäische Solidarität und Grenzmanagement bis zur Integration. Dabei wissen alle, dass es sich um ein Zukunftsthema handelt. Klimawandel, Arbeitskräftemangel und viele andere Faktoren werden es auf der politischen Agenda halten. So entschlossen die EU auf die Herausforderungen der vergangenen Jahre reagiert hat, so sehr mangelt es bei der Migration an politischer Opportunität für einen großen Wurf. Der „echte Durchbruch“, den Nehammer gestern nach dem Gipfel erkennen wollte, muss vorerst weiter warten.









