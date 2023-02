„IM ZENTRUM“: Beben in der Türkei – Wie erschüttert ist Erdogans Herrschaft?

Am 12. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Noch immer ist das ganze Ausmaß der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien nicht abzuschätzen. Bis Freitag wurden 22.000 Tote gemeldet, diese Zahl dürfte aber noch weiter steigen. Zum menschlichen Leid kommt aber vielfach Wut über ausbleibende Hilfe und schlechtes Krisenmanagement. Vor allem die Opposition lastet dem türkischen Präsidenten Erdogan die Schuld dafür an. Im Mai finden Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei statt. Das Land kämpft ohnehin mit einer Wirtschaftskrise und sozialen Spannungen angesichts von Millionen syrischen Flüchtlingen. Kann das Erdbeben die Macht Erdogans ins Wanken bringen? Und was bedeutet das für seine Rolle auf der internationalen Bühne, Stichwort europäische Flüchtlingspolitik und Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 12. Februar 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Ursula Plassnik

Ehem. Außenministerin, ÖVP

Berivan Aslan

Landtagsabgeordnete Wien, Die Grünen

Cengiz Günay

Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik (oiip)

Petra Ramsauer

Journalistin und Nahostexpertin

