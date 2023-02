NEOS: Regierung muss bei Arbeitsmarktreformen liefern

Loacker: „ÖVP und Grüne dürfen nicht länger tatenlos dabei zusehen, wie der Arbeitskräftemangel immer mehr zum Bremsklotz der wirtschaftlichen Entwicklung wird.“

Wien (OTS) - „Die Zahlen bestätigen einmal mehr, dass der Arbeitskräftemangel ein riesiges Problem für die wirtschaftliche Entwicklung ist. Obwohl längst an allen Ecken und Enden Personal fehlt, redet die Regierung nur groß davon, Maßnahmen dagegen umzusetzen. Was ÖVP und Grüne aber tatsächlich machen, bewirkt exakt das Gegenteil. Dass die versprochene Arbeitsmarktreform einfach abgesagt wurde und die geblockte Altersteilzeit erst 2030 abgeschafft wird, verschärft den Arbeitskräftemangel nur weiter, statt ihn zu bekämpfen. Es ist völlig unverständlich, warum die Regierung hier nicht liefert“, sagt NEOS-Wirtschafts- und -Sozialsprecher Gerald Loacker.

Ein enormes Problem stelle die immer größer werdende Zahl an Teilzeitkräften dar, so Loacker. „Es muss sich voll auszahlen, Vollzeit zu arbeiten. Sonst werden wir den Arbeitskräftemangel nicht in den Griff bekommen. Dafür braucht es ein ganzes Paket an kleineren und größeren Maßnahmen, etwa einen Absetzbetrag für Vollzeitarbeitskräfte oder einen höheren Steuerfreibetrag für Überstunden.“

Zudem könnte sich eine verantwortungsbewusste Regierung nicht länger vor einer Senkung der Lohnnebenkosten und einer Modernisierung des Arbeitsrechts drücken. „ÖVP und Grüne dürfen nicht länger tatenlos dabei zusehen, wie der Arbeitskräftemangel immer mehr zum Bremsklotz der wirtschaftlichen Entwicklung wird. Der Stillstand in dieser Regierung darf nicht zum Stillstand der Wirtschaft werden.“

