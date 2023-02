21. Bezirk: Jetzt Karten für „Peter und der Wolf“ bestellen

Eintritt: 12 Euro, Reservierungen für 18.2.: Tel. 0660/581 33 96

Wien (OTS/RK) - Zum „Mitmachkonzert mit viel Interaktion“ lädt der Kultur-Verein „grossundklein“ am Samstag, 18. Februar, ein. Um 10.30 Uhr beginnt die Musik-Matinee für Kinder ab 3 Jahren und deren Begleiter*innen im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“). Abgestimmt auf das Alter der Kleinen wird an dem Vormittag das Prokofjew-Werk „Peter und der Wolf“ inszeniert. Ab sofort sind Karten für die Veranstaltung zum Preis von 12 Euro pro Person erhältlich. Das „grossundklein“-Team bittet um telefonische Bestellungen unter der Rufnummer 0660/581 33 96.

Zu den Höhepunkten des Konzerts zählt das „Musikalische Lasso-Werfen“. Die mitwirkenden Künstler*innen wollen den Nachwuchs für klassische Musik begeistern. Prisca Buchholtz (Erzählung, Musik-Vermittlung), Daniel Garcias (Cello) plus Christo Popov (Klavier) fordern die jungen Menschen zur aktiven Beteiligung am klangvollen Geschehen auf. Die Vereinsleute erteilen gerne Auskünfte per E-Mail: office@grossundklein.info.

Über sonstige künstlerische Darbietungen in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ informiert der ehrenamtliche Leiter und Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Kontakt per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse