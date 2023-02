ÖAAB Bundesleitung gratuliert Gertraud Salzmann zur eindrucksvollen Wahl zur geschäftsführenden Vorsitzenden der GÖD Salzburg!

Wien (OTS) - Die Weichen in der GÖD Salzburg sind neu gestellt: Mit Gertraud Salzmann als neue geschäftsführende Vorsitzende der GÖD Salzburg ist der Landesvorstand bestens aufgestellt.

„Gertraud Salzmann hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie für die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst da ist. Das tolle Ergebnis bei der Wahl zur Vorsitzenden ist ein klares Zeichen und auch eine Anerkennung ihrer Arbeit und ihren Einsatz für den öffentlichen Dienst. Mit ihrem Engagement und ihrer Kompetenz sind die Kolleginnen und Kollegen in der GÖD Salzburg bestens vertreten“, so August Wöginger, ÖAAB Bundesobmann.

„Im Nationalrat sowie in der Gewerkschaft hat Gertraud Salzmann für die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst vieles erreicht. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Die GÖD Salzburg hat mit Gertraud Salzmann eine starke Persönlichkeit an der Spitze und wir wünschen ihr alles Gute für die neue Aufgabe“, so ÖAAB Generalsekretär Christoph Zarits.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Team Presse

+43 (1) 40 141 591

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com