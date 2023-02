SPÖ-Deutsch: „FPÖ muss alle Verträge mit Putin-Partei offenlegen – Höchste Zeit für Glasnost in der FPÖ!“

„Panische Ablenkungsmanöver zeigen: Kickl-Truppe ist hoch nervös“ – FPÖ muss Rechnungshof volle Einsicht in blaue Parteikasse ermöglichen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bekräftigt heute, Freitag, seine Forderung an FPÖ-Chef Kickl, „alle Verträge der FPÖ mit der Putin-Partei ‚Einiges Russland‘ sofort offenzulegen und dem Rechnungshof volle Einsicht in die blaue Parteikasse zu ermöglichen“. Kickl muss alle Karten auf den Tisch legen: „Ist Geld aus dem Kreml für Putin-freundliche FPÖ-Anträge in die blaue Parteikasse geflossen?“, fragt Deutsch, der betont, dass die Weigerung von FPÖ-Generalsekretär Hafenecker, die Verträge der FPÖ mit der Putin-Partei transparent zu machen, den schwerwiegenden Verdacht erhärtet, die FPÖ könnte aus dem Ausland finanziert worden sein. „Die panischen Ablenkungsmanöver und die Klagsdrohungen, mit denen Hafenecker wie wild um sich schmeißt, zeigen, dass die FPÖ hoch nervös ist“, sagt Deutsch, der auf die engen Kontakte der Kickl-Truppe mit dem Kreml und den aufrechten Freundschaftsvertrag der Kickl-FPÖ mit der Putin-Partei verweist. Für Deutsch ist klar: „Der FPÖ steht das Wasser in der Russland-Affäre bis zum Hals. FPÖ-Chef Kickl muss endlich für volle Transparenz sorgen. Es ist höchste Zeit für Glasnost in der FPÖ!“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die Umbenennung der FPÖ in ‚Freunde Putins Österreich’ ist längst überfällig“, so Deutsch, der an Medienberichte erinnert, wonach Putin-Propagandisten in einem Mail-Verkehr ein Honorar von bis zu 35.000 Euro für pro-russische Parlamentsanträge angeboten haben sollen. „Derartige FPÖ-Anträge gibt es zuhauf. Alleine seit dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hat die FPÖ 30 pro-russische Anträge im Parlament eingebracht“, so Deutsch, der betont, dass hier volle Aufklärung dringend nötig ist, denn es stehen enorme Summen im Raum.

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Eine Partei, die sich im Ukraine-Krieg auf die Seite des russischen Aggressors stellt, ist weder patriotisch noch neutral. Die Kickl-FPÖ gefährdet die Neutralität Österreichs.“ (Schluss) ls/mb

