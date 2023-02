SPÖ-Deutsch verurteilt Hassexzess der FPÖ gegen Kärntner Slowen*innen

Kickl-FPÖ überzieht ganzes Land mit Hass und Hetze – Mit blauen Menschenfeinden ist kein Staat zu machen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Freitag, scharfe Kritik an der hetzerischen Politik der FPÖ geübt. „Die Kickl-FPÖ überzieht das ganze Land mit blauem Hass und blauer Hetze. Zuerst spricht FPÖ-Landesrat Waldhäusl Schüler*innen in Wien das Existenzrecht ab, dann droht FPÖ-Chef Kickl dem Bundespräsidenten damit, dass er ihm ‚den Schädel gerade richten‘ wolle, gefolgt von einer barbarischen Aussage des niederösterreichischen FPÖ-Chefs Landbauer, der gegen die Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ist. Jetzt attackiert die FPÖ Volksgruppen und Nachbarländer von Österreich“, so Deutsch, der das Hass-Posting der Kärntner FPÖ-Jugend gegen die Kärntner Slowen*innen und gegen Slowenien scharf verurteilt. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ zeigt immer unverhohlener ihr wahres Gesicht. Statt gegen das Hass-Posting der FPÖ-Jugend vorzugehen, versucht der Kärntner FPÖ-Chef Angerer diesen unfassbaren Hassexzess zu relativieren und attackiert im gleichen Atemzug die SPÖ. Das volksgruppen- und slowenienfeindliche FPÖ-Posting ist nicht nur ein Angriff auf das gesellschaftliche Miteinander und auf die gutnachbarlichen Beziehungen zwischen Österreich und Slowenien, sondern auch ein Angriff auf das Ansehen von Politik und Demokratie“, so Deutsch, für den feststeht, dass mit dieser FPÖ, die von Menschenfeindlichkeit, Hass und Hetze geprägt ist, kein Staat zu machen ist. (Schluss) mb/bj

