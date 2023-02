SPÖ-Termine von 13. Februar bis 19. Februar 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 13. Februar 2023:

Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt als Mitglied der österreichischen Delegation am jährlichen parlamentarischen Hearing bei den Vereinten Nationen in New York teil (12. bis 14. Februar, New York).

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg (13. bis 16. Februar)

18.00 Uhr SPÖ-Bundespartei- und -Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt an der Veranstaltung der Wiener SPÖ-Bildung, dem Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen und der Sozialistischen Jugend Wien zum Gedenken an die Opfer der Februarkämpfe 1934 teil. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/3fx9t95e (Hugo-Breitner-Hof, Schönbergplatz, 1140 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Migration - Diaspora – Flucht“ diskutiert Juliane Nagiller mit den Migrationsforschern Rainer Bauböck und Martin Ruhs zum Thema „Das Gastarbeits-Dilemma. Ein weiteres Beispiel für ethische Dilemmata in der Migrationspolitik“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 14. Februar 2023:

10.00 Uhr SPÖ-Sprecherin für Globale Entwicklung und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Petra Bayr und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner laden zum Online-Pressegespräch „Ein Monat vor dem Frauentag - Was bewegt sich in Europa?“ ein. Sie informieren über aktuelle frauenpolitische Initiativen und Gesetzgebung im Europäischen Parlament und in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Das Pressegespräch wird via Zoom stattfinden. Anmeldung unter klubpresse @ spoe.at - den Link zum Zoom-Meeting erhalten Sie nach Anmeldung.

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (13. bis 16. Februar) findet ein Pressegespräch mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum T03.062, WEISS und Online via Webex: https://tinyurl.com/3kfjva9t ).



19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „China im Blick“ spricht Irene Giner-Reichl mit dem Pekinger Universitätsprofessor Feng Xiaohu über die Beziehungen Chinas zu Österreich und Deutschland. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 15. Februar 2023:

9.30 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr spricht gemeinsam mit Expert*innen und anderen Vertreter*innen der überparteilichen Parlamentarischen Gruppe für Sexuelle und Reproduktive Gesundheit und Rechte #parlaandsex bei der Präsentation des EPF Contraception Policy Atlas Europe 2023, (Presseraum des Parlaments).

DONNERSTAG, 16. Februar 2023:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesrats-Sitzungssaal).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem International Institute for Peace (IIP) zu einer Online-Diskussion zum Thema „Kosovo: 15 Years of Independence“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2p86wz7j

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, spricht Robert Misik mit Andreas Babler, Bürgermeister der Gemeinde Traiskirchen, unter dem Titel „Anpacken!“ über Solidarität, Mut und Empathie in der Politik. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SONNTAG, 19. Februar 2023:

20.15 Uhr Das internationale Human Rights Film Festival „this human world“ zeigt in Kooperation mit SPÖ-Abgeordneter Petra Bayr im Topkino den Film der iranischen Filmemacherin, Mojgan Ilanlou, "One Thousand Women", eine Dokumentation über Frauenringen im Iran und den Herrschaftsanspruch der Männer des iranischen Terrorregimes über Frauenkörper. Im Anschluss daran findet ein Publikumsgespräch mit Petra Bayr und iranischen Aktivist*innen statt. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/wpnwfbcz (Topkino, Rahlgasse 1, Ecke Theobaldgasse, 1060 Wien).

