„Hohes Haus“ über ein teures Österreich, einen Einlass mit Hürden und Bücher zum Mitnehmen

Am 12. Februar um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 12. Februar 2023, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Teures Österreich

Das Leben in Österreich wird immer teurer. Nach einer Schnellschätzung der Statistik Austria steigt die Inflation im Jänner auf 11,1 Prozent. Die größten Preistreiber sind weiterhin die Haushaltsenergie, Treibstoffe und Nahrungsmittel. Speziell in Restaurants und Cafés spürt man die Teuerung besonders stark. Die EZB hat den Leitzins nun bereits zum fünften Mal angehoben, auf nun 3,0 Prozent. Wie soll das weitergehen und wer leidet am meisten unter den immer weiter steigenden Preisen? Marcus Blecha hat die Situation mit Fachleuten analysiert.

Gast im Studio ist der Sozialsprecher der SPÖ Josef Muchitsch.

Einlass mit Hürden

Seit das neu renovierte Parlament auf der Wiener Ringstraße vor einem Monat wieder geöffnet hat, haben sich die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft. Das macht nicht nur einen spontanen Besuch für viele Menschen komplizierter, sondern auch für Abgeordnete ist es schwieriger geworden, Zutritt zu ihrem Arbeitsplatz zu bekommen. Während also gerne von einem neuen offenen Gebäude für alle gesprochen wird, sieht die Realität mitunter anders aus, berichtet Susanne Däubel.

Bücher zum Mitnehmen

Mit der Öffnung des Parlaments hat auch die Parlamentsbibliothek eine Öffnung erfahren. Sie ist aus ihrem Schattendasein herausgetreten und von einer Präsenzbibliothek zu einer Entlehnbibliothek geworden, das heißt: Jedermann kann sich Bücher auch mit nach Hause nehmen. Die Öffnungszeiten sind kundenfreundlich, sie orientieren sich an den Öffnungszeiten des Parlaments, daher sind die Bibliothek und eine integrierte Ausstellung auch an Samstagen geöffnet. Claus Bruckmann hat sich Geschichte und Gegenwart der Parlamentsbibliothek angesehen.

