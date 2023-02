StartWien Programm für Neuzugewanderte: Semesterprogramm startet morgen mit mehrsprachigen Infomodulen und Beratungsgesprächen

Stadt Wien unterstützt zusätzlich mit 150€ Sprachgutscheinen für Deutschkurse

Wien (OTS) - Vom Arbeitsvertrag über die Schulwahl bis zur Mülltrennung: Zur raschen Orientierung bietet die Stadt Wien für alle Neuzugewanderten Informationsveranstaltungen in über 20 Sprachen an. Morgen startet das neue Semesterprogramm in der VHS Favoriten mit zehn Vorträgen. Die kostenlosen zweistündigen Informationsveranstaltungen (Info-Module) werden zu den Themen Aufenthaltsrecht, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Familienleben und Zusammenleben angeboten.

„Die Stadt unterstützt neuzugewanderte Menschen ab Tag 1 mit Informationsveranstaltungen und Sprachgutscheinen. Unser zentrales Ziel ist, dass sie so schnell wie möglich am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilhaben und so ihren Beitrag zu einem guten Zusammenleben in Wien leisten können“, so Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Sprachgutscheine im Wert von 150€ für Deutschkurse

Ein individuelles Beratungsgespräch und eine Förderung fürs Deutschlernen sind neben den thematischen Informationsveranstaltungen Teile des Wiener Begleitprogramms der Abteilung für Integration und Diversität. So können Neuzugewanderte die Wiener Sprachgutscheine in der Höhe von 150 Euro bei zertifizierten Deutschkursanbieter*innen einlösen. Gültig ist der Sprachgutschein jedoch erst, wenn der*die Inhaber*in die Teilnahme an einem Info-Modul von StartWien nachweisen kann.

„Menschen, die neu in Wien ankommen, sollen sich durch das Begleitprogramm StartWien rascher zurechtfinden. Insbesondere bei Themen wie Kollektivverträge, unterschiedliche Schultypen oder die e-card brauchen Menschen mit noch geringen Deutschkenntnissen Unterstützung. Hier gilt es bestmöglich zu informieren und zu beraten, um in weiterer Folge einen guten Einstieg ins berufliche, schulische und gesellschaftliche Leben zu ermöglichen “, sagt Violeta Radic, Leiterin des Begleitprogramms StartWien.

Die zweistündigen Infomodule werden in der Regel als Präsenz-Termine in der VHS Favoriten oder als Online-Termine abgehalten.

Hier finden Sie das Semesterprogramm StartWien: https://start.wien.gv.at/info-module

Fotos unter: https://www.wien.gv.at/presse/

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Königshofer

Stadt Wien – Integration und Diversität

+43 676 8118 81551

michaela.koenigshofer @ wien.gv.at



Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at