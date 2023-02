Mammutzahn in U3-Station Volkstheater zu besichtigen

Wien (OTS) - Seit gestern, 09.02.2023, wird in einer Vitrine in der U-Bahn-Station U3 Volkstheater ein Stück eines Mammutzahnes, das bei Grabungsarbeiten für die neuen U-Bahnlinien U2 und U5 hinter der Universität Wien gefunden worden ist, für alle Fahrgäste der Wiener Linien ausgestellt.



Mammuts sind eine am Ende des Pleistozäns (der letzten Eiszeit) vor 11.500 Jahren in Europa und Nordamerika ausgestorbene Elefantengattung.



Der aufgefundene Mammut-Stoßzahn stammt aus dem späten Eiszeit-Alter, vermutlich liegt sein Alter irgendwo zwischen 50.000 und 15.000 Jahren.



„Mammuts lebten auch im Wiener Becken in einer Flusslandschaft, der sogenannten Mammut-Steppe, warm im Sommer, sehr kalt im Winter“, erklärt Univ. Prof. Dr. Mathias Harzhauser, Leiter der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien, wo der besondere Fund gereinigt und präpariert wurde.



Typisch für die kühlen Phasen des Pleistozäns ist das kühle Klima und der Vegetationstyp der Mammut-Steppe. Die Böden waren zum Teil gefroren, weswegen kaum Bäume wuchsen. Allerdings war die Mammut-Steppe eis- und überwiegend auch schneefrei.



Die Mammut-Steppe dehnte sich von Mitteleuropa bis nach Asien aus. In diesem Landschaftstyp wuchsen nur wenig Bäume, sondern vorwiegend krautige Pflanzen und Gräser sowie niedriges Buschwerk. Man geht davon aus, dass Mammuts in Herden über weite Distanzen wanderten, wie es z.B. auch heutige Afrikanische und Asiatische Elefanten tun.



NHM-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland, freut sich über die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft: „Hier in Wien haben Mammuts gelebt, eine spannende Sache für alle. Mit unserem neuen Geologiesaal, der ab 22. Februar 2023 ganz neu zu sehen sein wird, wollen wir zeigen, dass die Geologie nicht aus langweiligen Steinen besteht, sondern wie umfassend die Erdwissenschaften versuchen, die Prozesse auf unserer Erde zu entschlüsseln“.



Petra Hums, kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener Linien: „Der Fund des Mammutzahns ist etwas Besonderes, weil er einen spannenden Einblick in eine ferne Vergangenheit bietet. Dass dieser Mammutzahn in einem Stück geborgen werden konnte, liegt an der sorgfältigen Arbeit unseres Bauteams vor Ort. Gefunden wurde der Mammutzahn bei Tunnelarbeiten für Wiens neue U-Bahnlinien U2 und U5 hinter der Universität Wien in 13 Meter Tiefe. Wir freuen uns, dass der Mammutzahn nun in der U3-Station Volkstheater von Kindern und Erwachsenen, die mit den Öffis unterwegs sind, bestaunt werden kann!"



Video: https://youtu.be/W8V29sXvQrM



Pressematerial





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 - 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 - 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at