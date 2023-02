Schallmeiner/Grüne an ÖÄK: Lückenlose Aufklärung in Sachen Equip4Ordi dringend nötig

Wien (OTS) - „In der aktuellen herausfordernden gesundheitspolitischen Situation braucht es Stakeholder, die sich einzig und allein mit der Versorgungssicherheit von Patient:innen beschäftigen, und nicht durch interne Angelegenheiten abgelenkt sind“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen. Umso unangenehmer ist es aus Sicht der Grünen, wenn ein zentraler Stakeholder nicht nur durch geringe Beweglichkeit in Sachen Innovationen auffällt, sondern auch noch mit sich selbst beschäftigt ist. "Ich fordere daher von allen Beteiligten in der Causa „Equip4Ordi“ volle Transparenz und die Herausgabe aller maßgeblichen Unterlagen, damit umgehend die Verantwortung in der Sache geklärt werden kann."



„Die heutige Berichterstattung auf Ö1 und die Aufrufe zum Zusammenhalt innerhalb der Österreichischen Ärztekammer in den letzten Tagen stimmen mich nicht gerade optimistisch in der Sache. Es würde dem Präsidenten der Kammer gut zu Gesicht stehen, umgehend auf den Tisch zu legen, was Sache ist – vollumfänglich und zur Gänze. Die zwingend nötigen Reformschritte im Gesundheitswesen erfordern Stakeholder, die mutig nach vorne gehen wollen und nicht nur mit sich selbst beschäftigt sind“, sagt Schallmeiner.



Aus Schallmeiners Sicht ist die Reformbereitschaft bei der ÖÄK jedenfalls ausbaufähig. Er erinnert in diesem Zusammenhang an den ständigen als Abwehrkampf inszenierten Versuch, weiterhin nur Ärzt:innen eine Reihe von Kompetenzen zuzuschreiben, während im Rest Europas die Realität eine andere ist. „Impfen in Apotheken, die Wirkstoffverschreibung, die Kompetenzanerkennung etlicher nichtärztlicher Gesundheitsberufe oder die Weiterentwicklung der Primärversorgung durch den Ausbau von Primärversorgungseinrichtungen sind nur einige der Reformmaßnahmen, die von Ärztekammerfunktionären ständig strikt abgelehnt werden. Diese sind in anderen Ländern längst Alltag und helfen dort, die Versorgung von Patient:innen zu sichern. Umso wichtiger wäre es jetzt, eine auf die Themen positiv fokussierte Ärztekammer im inhaltlichen Diskurs als Stakeholder zu haben, statt Funktionäre, die sich mit möglichen Malversationen in ihrer Kammer auseinandersetzen“, schließt Schallmeiner seinen Aufruf für lückenlose Aufklärung in Sachen „Equi4Ordi“.

