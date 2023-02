LTW Kärnten: Bei Klima und Energie sind jetzt die WählerInnen gefragt!

Die Landespolitik nimmt im Kampf gegen die Klimakrise und für den Aufbau einer stabilen und leistbaren Energieversorgung eine zentrale Rolle ein, denn viele der wesentlichen Rahmenbedingungen liegen in der Kompetenz der Bundesländer. Umso wichtiger ist es, dass die Kärntnerinnen und Kärntner in Erfahrung bringen können, was sie von den Parteien in den derzeit brennendsten Fragen zu erwarten haben Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ

Klagenfurt (OTS) - Seit kurzem ist die „Klima und Energie“-Wahlkabine online und bietet den Wählerinnen und Wählern in Kärnten Orientierung im aktuellen Landtagswahlkampf. Auf www.klimawahl.at können die Standpunkte der Kärntner Parteien rund um Klimaschutz und eine moderne Energieversorgung mit den eigenen Meinungen abgeglichen werden.



Sei es die saubere Stromgewinnung oder die Alternativen zu Öl und Gas beim Heizen – mit wenigen Klicks beantworten User und Userinnen in rund 15 Fragen, was sie sich von der Landespolitik in Kärnten beim Umgang mit der Klima- und Energiekrise zukünftig erwarten. BürgerInnen können so auf spielerische Weise herausfinden, wie ihre persönliche Meinung mit den Standpunkten der Parteien übereinstimmt und erhalten eine detaillierte Übersicht, wie die Parteien geantwortet haben.



Die „Klima und Energie“-Wahlkabine ist ein Projekt des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) und wurde als Online-Tool zur Orientierung der ursprünglichen Wahlkabine nachempfunden (www.wahlkabine.at). Sie gibt keine Wahlempfehlung, sondern bietet einen klima- und energiepolitischen Überblick zu den Positionen der einzelnen Parteien im Kärntner Landtagswahlkampf.

Link: https://klimawahl.at/



Rückfragen & Kontakt:

Erneuerbare Energie Österreich

Judith Brockmann

+43 664 3436129

judith.brockmann @ erneuerbare-energie.at

www.erneuerbare-energie.at