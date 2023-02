ÖÄK-Mayer: Das Burgenland geht in der Gesundheitsversorgung den richtigen Weg

Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer begrüßt die angekündigten Investitionen ins Personal und fordert die anderen Länder ebenfalls dazu auf.

Wien (OTS) - „Endlich hat ein Bundesland begriffen, welche Investitionen in der Gesundheitsversorgung wirklich notwendig sind – nämlich Investitionen in die wichtigste Ressource, ins Personal“, begrüßt Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte, die von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angekündigte Anhebung der Gehälter für Fachärztinnen und Fachärzte in den Spitälern.

„Und was im kleinsten Bundesland möglich ist, sollte auch in den anderen Ländern machbar sein. Daher fordere ich die anderen Länder auf, ebenfalls den burgenländischen Weg zu gehen, sich ein Beispiel zu nehmen und die Gehälter für unsere Ärztinnen und Ärzte anzuheben“, befindet Mayer. „Das zeigt: Wo ein Wille da ist und wo gute Ideen mutig umgesetzt werden, ist auch ein Weg. Bitte nachmachen!“

