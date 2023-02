Open House am IMC Krems

„Zuerst probieren, dann studieren!“ – unter diesem Motto kann man das Studienangebot des IMC Krems am 18. Februar vor Ort kennenlernen.

Krems (OTS) - Am Samstag, 18. Februar 2023, haben zukünftige Studierende in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr die Gelegenheit, die Studiengänge des IMC Krems persönlich kennenzulernen. Insgesamt 17 Bachelor-Studiengänge und 10 Master-Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences warten auf Interessierte. Ein vielfältiges und spannendes Programm bildet den Rahmen der Veranstaltung.

Welches Studium passt zu mir?

Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Dafür gibt es das Open House: Studiengangsleiter*innen, Studierende, Lehrende und das IMC-Team stehen für Fragen zur Verfügung und geben Einblicke in alle Studiengänge. Beratungsstände, Vorträge und spannende Labor- sowie Praxis-Übungen erleichtern die Entscheidung.

Highlights auf einen Blick

Bei einer Hausführung können sich angehende Studierende ein Bild von den modernen Gebäuden am IMC Campus in der Universitätsstadt Krems machen. Ein Shuttlebus bringt Interessierte zu einem weiteren Standort des IMC Krems in der Piaristengasse – mitten in der Altstadt. Außerdem erhalten alle, die sich registrieren und persönlich zum Open House kommen, ein Gastgeschenk.

Rückfragen & Kontakt:

IMC Fachhochschule Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802

marketing @ fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at