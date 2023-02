Wachaubahn: Nachhaltigkeitsprojekt liefert Ergebnisse

LR Schleritzko: Niederösterreich Bahnen leisten nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt

St.Pölten (OTS) - Das im Vorjahr gestartete Nachhaltigkeitsprojekt „Blühende Bahntrasse“ liefert erste richtungsweisende Ergebnisse. An zwei Testabschnitten entlang der Wachaubahn wurde erprobt, ob Bahndämme Potenzial für ökologisch wertvolle Flächen bieten. „Das Pilotprojekt hat uns gezeigt, dass sich Bahndämme hervorragend als Lebensraum für zahlreiche Wildbienenarten und Pflanzen eignen. Klimafreundliche Mobilität und Naturschutz gehen hier Hand in Hand. Unsere Niederösterreich Bahnen leisten damit einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Projektflächen (Gesamtlänge rund 700 Meter) befinden sich in Dürnstein-Oberloiben im Bereich des Franzosendenkmals sowie in der Gemeinde Dürnstein zwischen Wachaubahn-Trasse und Donau. „Bereits im ersten Projektjahr konnten auf den beiden Testflächen in der Wachau 50 teils seltene Wildbienenarten und 167 Pflanzenarten dokumentiert werden. Ein großer Erfolg, daher weiten wir das Projekt ‚Blühende Bahntrasse‘ 2023 auf einen Abschnitt des Reblaus Express aus“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek. Eine dafür geeignete Projektfläche wird aktuell gesucht.

Durch die richtige Pflege (Mahd) und Gestaltung wollen die Niederösterreich Bahnen an bisher ungenutzten Bahndämmen wertvollen Lebensraum für Wildbienen und Pflanzen erschließen. Das Pilotprojekt in der Wachau wurde im Frühjahr 2022 gestartet und läuft bis Herbst 2023. Gemeinsam mit den Projektpartnern „Natur im Garten“ (Unterstützung im Bereich Wildpflanzen-Ansaat und Mähgut-Übertragung) und „V.I.N.C.A – Institut für Naturschutzforschung und Ökologie“ (Erhebung und Monitoring der Pflanzen und Wildbienen) will man so die Artenvielfalt aktiv fördern.

Die Wachaubahn unter dem Dach der Niederösterreich Bahnen ist in der Saison 2023 von 18. März bis 1. November für ihre Gäste unterwegs:

Von 18. März bis 29. Mai jeweils an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, ab 30. Mai täglich. Alle Details zur Wachaubahn gibt es unter www.wachaubahn.at und im Infocenter (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr) unter 02742 / 360 990-1000.

