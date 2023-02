Verlängerung der Konsolen-Schau im Bezirksmuseum 22

Wien (OTS/RK) - Die seit Ende November im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, im „Alten Feuerwehrhaus“) laufende Ausstellung über Entwicklungen im Bereich „Konsolen“ sollte am Sonntag, 12. Februar, enden. Jetzt haben sich die ehrenamtlich werkenden Bezirkshistoriker*innen zu einer Verlängerung dieser Schau entschieden. Die Sonder-Ausstellung mit dem Titel „8 Bit plus – Spielkonsolen von einst bis heute“ kann am Sonntag, 12. Februar, von 10.00 bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich am Sonntag, 19. Februar, von 10.00 bis 12.00 Uhr, besucht werden. Zu sehen sind rund 10 Info-Tafeln, die in Wort und Bild über technische Fortschritte berichten. Überdies zeigt Kurator Joachim Musilek in Vitrinen zirka 30 Original-Spielkonsolen, von den 70ern bis zur Jetztzeit. Eine „Spiele-Station“ steht dem Publikum gratis zur Verfügung. Der Eintritt ins Donaustädter Bezirksmuseum ist kostenlos. Spenden der Gäste dienen zur Finanzierung kommender Aktivitäten des freiwillig arbeitenden Museumsteams. Auskunft: Telefon 203 21 26. Kustodin Friederike Just antwortet auch auf Anfragen via E-Mail: bm1220@bezirksmuseum.at.

www.bezirksmuseum.at

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

