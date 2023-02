Österreich Werbung: Kick-off der Marktbearbeitung in Israel mit BM Kocher, StS Kraus-Winkler und Tourismuspartnern aus ganz Österreich

Israel ist ein Top-Wachstumsmarkt für den Tourismus in Österreich. Zum Kick-off der aktiven Marktbearbeitung durch die Österreich Werbung war eine hochrangige Delegation vor Ort.

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Workshop-Serie der Österreich Werbung vom 7. bis 9. Februar machte das „Who is Who“ der österreichischen Tourismusbranche Israel seine erste offizielle Aufwartung. Neben Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Martin Kocher und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler waren wichtige touristische Player aus ganz Österreich Teil der Delegation. Dabei konnten die mitgereisten österreichischen Partner erste Geschäfte für heuer und das Jahr 2024 anbahnen. Der direkte Austausch mit der israelischen Reisebranche sowie ein Abend mit israelischen Medienvertreter*innen waren ebenfalls wesentliche Programmpunkte. Alles mit dem Ziel, Österreich als Tourismusland in Israel zu positionieren.

Touristischer Wachstumsmarkt Israel

Israel gehört zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für das Tourismusland Österreich. Von 2011 bis 2019 haben sich die Nächtigungen mehr als verdoppelt und lagen über das Gesamtjahr bereits bei 820.000. Im vergangenen Jahr wurde der Rekord von 2019 nochmals um 130.000 Nächtigungen übertroffen, was einer Steigerung von 15,6 Prozent entspricht. Damit war Israel 2022 der Wachstums-Champion für das Tourismusland Österreich.

„Eine unserer zentralen Aufgaben ist es, die touristischen Entwicklungen auf den weltweiten Märkten zu beobachten und intensiv zu analysieren. Wenn wir Potenziale für Urlaub in Österreich sehen, wie ganz aktuell in Israel, agieren wir gemeinsam mit unseren Partnern und entwickeln Strategien für eine bestmögliche und zukunftsorientierte Marktbearbeitung“, so Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Mit 950.000 Nächtigungen liegt Israel nun auf dem 13. Platz der touristischen Auslandsmärkte und ist der zweitwichtigste Fernmarkt. Die beliebtesten Ferienregionen der israelischen Gäste sind nach der Bundeshauptstadt Wien vorwiegend Regionen im Westen Österreichs, wie die Salzburger Sportwelt, das Ötztal, Seefeld und Innsbruck. Aber auch das Salzkammergut erfreut sich großer Beliebtheit.

„Israel ist die aktuelle Erfolgsgeschichte für den Tourismusstandort Österreich. Die hervorragende Entwicklung der letzten Jahre und der Rekord im Jahr 2022 unterstreichen die Entscheidung der Österreich Werbung, das Land vom Potenzialmarkt zum Aktivmarkt aufzuwerten. Die Israelis schätzen alle Facetten von Urlaub in Österreich, somit ist es absolut sinnvoll, diese auch aktiv zu bewerben“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. „Die Israelis gelten als die reisefreudigsten Menschen der Welt. Die aktuell sehr guten Flugverbindungen zwischen Israel und Österreich und die visumfreie Einreisemöglichkeit stellen sicher, dass die touristischen Beziehungen auch weiterhin erfolgreich fortgesetzt werden können“, so Kraus-Winkler weiter.

Israel und Österreich: Wirtschaftliche Erfolgsgeschichte mit Innovationsfokus

Die enge Verbindung der beiden Länder zeigt sich nicht nur an der touristischen Entwicklung. Auch die gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen der letzten Jahre zeigen ein sehr positives Bild. „Im vergangenen Jahr stiegen sowohl die österreichischen Warenexporte als auch die Warenimporte nach Österreich. Bei den Dienstleistungs-Importen und -Exporten können wir ebenfalls hervorragende Wachstumszahlen verzeichnen“, fasst Wirtschaftsminister Kocher die wirtschaftliche Vernetzung zusammen. Bis Oktober 2022 sind die Warenexporte um 23,1 Prozent auf 446,1 Millionen Euro gestiegen. Die Steigerung zeigt sich auch bei den Warenimporten nach Österreich um 6,5 Prozent auf 235,5 Millionen Euro bis Oktober 2022. Die israelischen Direktinvestitionen in Österreich beliefen sich im Jahr 2021 auf 115 Millionen Euro.

„Israel befindet sich im Vergleich zu unseren europäischen Partnern in einer wirtschaftlich äußerst guten Situation. Durch die großen Gasreserven ist die lokale Wirtschaft gegen Energiepreis-Schocks einigermaßen abgesichert, die Inflationsrate bewegt sich auf einem global gesehen gemäßigten Niveau. Wir sind optimistisch, dass die wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Israel und Österreich noch intensiver und nachhaltiger wird“, zeigt sich Bundesminister Kocher optimistisch.

Anhand konkreter Projekte zeigte Bundesminister Kocher die Vernetzung auf wirtschaftlicher Ebene auf. So rechnet er vor allem in den Bereichen Umwelttechnik, Abfallwirtschaft sowie in der Energiewirtschaft mit Chancen für die österreichischen Betriebe. „Israel hat vor allem im Bereich nachhaltiger Energien Aufholbedarf. Dort gehören unsere Betriebe zur Weltspitze und können mit ihren innovativen Produkten in Israel punkten“, hebt Kocher die Potenziale für den Wirtschaftsstandort Österreich hervor.

Fokus auf Sightseeing- und Aktivurlaub – Potenzial auch für den Winter

„Unsere israelischen Gäste sind sowohl kulturaffin als auch Naturliebhaber. Eine Reise nach Österreich kombiniert diese Bedürfnisse perfekt. Unser Tourismusland wartet mit einzigartigen Naturerlebnissen sowie kulturellen und gastronomischen Highlights auf. Dazu zählt nicht nur der allseits beliebte Sightseeing-Trip, sondern auch ein Besuch der zahlreichen Museen und Kulturveranstaltungen von Weltrang. Outdoor-Aktivitäten wie Spaziergänge, Wandern oder Radfahren stehen ebenfalls hoch im Kurs. Auch der Wintertourismus nimmt Fahrt auf. In den ersten beiden Winter-Monaten der aktuellen Saison konnten wir ebenfalls ein Plus von über 15 Prozent im Vergleich zu 2019 verzeichnen“, fasst Michael Tauschmann, Head of Markets Middle East und Indien, die Interessen der israelischen Gäste zusammen.

Sommerfokus und Reisen als Familie im Trend

Die israelischen Gäste in Österreich sind aktuell noch klassische Sommer-Urlauber: 70 Prozent der Nächtigungen finden in der Sommersaison statt. Die Israelis schätzen vor allem die österreichische Natur, die Landschaften und die vielfältigen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten.

Österreich gilt bei den israelischen Gästen als genussvoll, sicher, familienfreundlich und erholsam. Sie reisen gerne als Familie (36 %) und sind etwas jünger als der durchschnittliche Österreich-Urlauber aus dem Ausland. Sie stammen größtenteils aus einer Großstadt (71 %) und verfügen über ein hohes Bildungsniveau (89 % Akademiker*innen). Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen bewegt sich ebenfalls auf einem hohen Niveau (2/3 der israelischen Gäste verfügen über ein Haushaltsnettoeinkommen von über 4.000 Euro).



Start der ÖW-Marktbearbeitung – Workshop-Serie mit 34 Partnern aus ganz Österreich

Die von der ÖW organisierte dreitägige Workshop-Serie ermöglichte es den österreichischen Tourismuspartnern, den Markt hautnah vor Ort kennenzulernen. 34 Partner aus ganz Österreich nutzten bei den Stationen in Jerusalem, Haifa und Tel Aviv die Möglichkeit, um persönliche Kontakte mit der lokalen Reisebranche aufzubauen und Chancen für ihren Absatz zu kreieren. „Die Marktbearbeitungs-Aktivitäten der Österreich Werbung sind essenziell für den Erfolg unserer Branche. Durch die Aktivitäten vor Ort und die zahlreichen Beteiligungsmöglichkeiten für die österreichischen Partner wird die nachhaltige Entwicklung des österreichischen Tourismus sichergestellt“, führt Staatssekretärin Kraus-Winkler die Bedeutung der ÖW-Auslandsaktivitäten aus.

Presse-Event für israelische Medienvertreter*innen

Den Höhepunkt der Workshop-Serie bildete ein Presse-Event vor 50 Stakeholdern (Medienvertreter*innen, Influencer*innen, Reiseveranstalter und Airlines), bei dem Bundesminister Martin Kocher und Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Botschafter Nikolaus Lutterotti, und Head of Markets Michael Tauschmann die hervorragenden bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene betonten und die Vorzüge des Urlaubslandes Österreich hervorhoben. Im Rahmen des Presse-Events wurden auch Sujets und Videos für die im Frühjahr anlaufende Sommerkampagne präsentiert. „Es ist wichtig, den Journalist*innen und Influencern vor Ort ein Gefühl zu geben, welche Reiseerlebnisse in Österreich möglich sind. Unsere Sommerkampagne schafft dies in einer für die ÖW ganz neuartigen Form“, fasst Michael Tauschmann die Kampagne zusammen.

Michael Tauschmann ging zum Schluss auch auf die konkrete Marktbearbeitung ein: „Vor Ort arbeiten wir mit einer lokalen Tourismusmarketing-Agentur, der Österreichischen Botschaft und dem österreichischen AußenwirtschaftsCenter in Tel Aviv zusammen, die über beste Kontakte zu den lokalen Stakeholdern verfügen. Gesteuert wird die Marktbearbeitung aus dem ÖW Büro in Dubai.“

Mehr Informationen finden Sie auf der Marktseite Israel auf austriatourism.com





