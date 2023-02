Caritas verstärkt Nothilfe für Syrien und Türkei

Auslandshilfegeneralsekretär Andreas Knapp am Weg nach Aleppo - Caritas Österreich hat als erste Sofortmaßnahme 100.000 Euro für Akut-Versorgung zur Verfügung gestellt

Wien (OTS) - Die Dimension und die katastrophalen Folgen des Erdbebens im Südosten der Türkei und im Nordwesten Syriens werden immer deutlicher sichtbar: „Es handelt sich um eines der stärksten Beben in der Region seit über 100 Jahren. mehr als 20.000 Menschen mussten laut aktuellen Informationen ihr Leben lassen, ca. 70.000 Menschen sind verletzt. Es ist leider davon auszugehen, dass es noch weit mehr Opfer gibt“, betont Andreas Knapp, Auslandshilfe Generalsekretär der Caritas Österreich. Er selbst befindet sich gerade am Weg nach Aleppo, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen.

Es wird weiter fieberhaft nach Überlebenden gesucht, angesichts der eisigen Kälte muss aber vor allem auch den Überlebenden schnelle Hilfe zukommen. „Alleine im Nordwesten Syriens geht es um 4,1 Millionen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Viele Menschen stehen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße und sie müssen dringend vor der klirrenden Kälte Schutz finden. Genau daran arbeiten unsere Kolleg*innen rund um die Uhr, bringen Leute in sicheren öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Kirchen unter“, so Knapp.

„Als erste Sofortmaßnahme haben wir unseren Partnerorganisationen 100.000 Euro für die Akut-Versorgung zur Verfügung gestellt. Damit können weiterhin dringend notwendige Lebensmittel und Wasser, Kleidung, Matratzen, Handtücher, Kochutensilien und auch medizinische Artikel besorgt werden“, so Knapp. In der Türkei haben die Partner zudem eine Hotline eingerichtet, an die sich Betroffene wenden können. „Ein großer Vorteil der Caritas ist, dass wir bereits seit den 90er Jahren in Syrien aktiv sind und auf bestehenden Strukturen aufbauen können“, so Knapp. So unterstützt die Caritas Österreich beispielsweise mit dem Projekt CARMA (Cash Assistance in Re-Emerging Markets in Syria) mehr als 30.000 Personen mit Bargeldhilfen. Finanziert durch das Europäische Amt für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) stellen wir dadurch sicher, dass Familien ausreichend versorgt sind. „Die Hilfe im Katastrophengebiet kann daher sehr rasch, und vor allem auch sehr effektiv und zielgerichtet geleistet werden“, betont Knapp.

Bitte helfen Sie uns helfen!

Schnelle Hilfe für die Betroffenen ist jetzt überlebenswichtig. Die Caritas Nothilfe läuft. Finanzielle Hilfe ist der schnellste und effizienteste Weg, damit wir Menschen bedarfsgerecht unterstützen können. Jede Spende hilft!

Mit 35 Euro können wir eine Person, deren Hab und Gut zerstört worden ist, mit Matratze und Decke versorgen

Mit 60 Euro können wir ein Nahrungsmittelpaket für zwei Personen bereitstellen



Caritas Österreich

Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560

BIC GIBAATWWXXX

Kennwort: Erdbeben Syrien und Türkei

www.caritas.at/erdbeben-syrien-tuerkei

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Melanie Wenger-Rami

Pressesprecherin, Leitung Öffentlichkeitsarbeit

+43 664/8266920

melanie.wenger-rami @ caritas-austria.at

caritas.at