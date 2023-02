Wöginger: Bundeskanzler Karl Nehammer erkämpft Stärkung der EU-Außengrenzen

Voraussetzungen für konsequenteren EU-Außengrenzschutz wurden geschaffen

Wien (OTS) - "Bundeskanzler Karl Nehammer hat am EU-Gipfel in Brüssel eine deutliche Stärkung der EU-Außengrenzen erkämpft. So werden seitens der EU endlich Gelder für einen konsequenteren Außengrenzschutz zur Verfügung gestellt. Zugleich ist es nun aber auch wichtig, dass die EU ihr Bekenntnis in die Tat umsetzt, damit illegale Migration verhindert und die Asylzahlen in Europa und Österreich massiv reduziert werden. Es zeigt sich einmal mehr, dass unser Land mit Karl Nehammer an der Spitze die treibende Kraft für mehr Sicherheit ist. Die Beharrlichkeit von Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich ausgezahlt", betont der Klubobmann der Volkspartei, August Wöginger.

"Die Voraussetzungen für die Asylbremse wurden am EU-Gipfel geschaffen. Bundeskanzler Karl Nehammer und die Bundesregierung werden weiterhin alles unternehmen, damit das kaputte Asylsystem der EU endlich repariert wird", sagt Wöginger. "Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass es eben keine einfachen Antworten gibt, sondern nur mühsame, arbeitsintensive Lösungen." (Schluss)

