VP-Mahrer ad FPÖ: Hetzparolen statt Katastrophenhilfe in der Türkei

Österreich hilft grenzübergreifend - die FPÖ überschreitet die nächste Grenze in Hetze und Spaltung

Wien (OTS) - Nach Wortmeldungen der freiheitlichen Spitze zur humanitären Hilfe in der Türkei findet der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer deutliche Worte: „Die Äußerungen von Udo Landbauer und Dominik Nepp enthüllen erneut das wahre Gesicht der Freiheitlichen, wenn es um echte humanitäre Hilfe geht. Das zeigt ein völliges Unverständnis für politische und soziale Verantwortung."

Die blaue Spaltung der Gesellschaft

Während die FPÖ weiterhin nur auf die Spaltung der Gesellschaft hinarbeitet, schafft die Volkspartei Problemlösungen. "Wir sind auch in Krisenzeiten ein Garant für Verlässlichkeit. Im Gegensatz zur FPÖ stehen wir bei der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien für Humanität und Nächstenliebe und helfen den Menschen. Mein Mitgefühl gilt der leidgeplagten Bevölkerung und mein Dank unseren österreichischen Einsatzkräften“, so Mahrer abschließend.



