Arval verzeichnet 2022 Wachstum der Leasingflotte

Trotz eines schwierigen Umfelds entwickelt sich der Spezialist für Full-Service-Leasing und nachhaltige Mobilitätslösungen deutlich stärker als der Markt.

Wien (OTS) - Im Vergleich zum Jahr 2021 hat Arval die weltweite Leasingflotte um 8,3 Prozent* auf insgesamt 1.592.024 Fahrzeuge erweitert. Mit Ende 2022 verfügt Arval über rund 300.000 elektrifizierte Flottenfahrzeuge; eine Vervierfachung im Vergleich zum Jahr 2019. Desweiteren baute das Unternehmen die finanzierte Corporate-Flotte im Jahr 2022 auf 1.082.503 Fahrzeuge aus.

Das Retail-Segment belief sich 2022 auf 454.062 Fahrzeuge (437.445 ohne Akquisitionen), das ist ein Wachstum von 13 Prozent gegenüber 2021 (9,7% Wachstum ohne Akquisitionen). Dies bestätigt das große Interesse von KMU und Privatpersonen an Leasing trotz des schwierigen Umfelds. Das Segment der mittelfristigen Mietflotte wuchs um 48 Prozent.

Die Leasingflotte in Österreich wuchs auf 13.000 Fahrzeuge an.

Die mehr als 8.000 Mitarbeiter:innen von Arval erbringen Dienstleistungen für mehr als 300.000 Kunden in 30 Ländern.

Arval Beyond Strategie 2023 weiter vorantreiben

„Trotz des herausfordernden Umfelds hat Arval seine Kunden dank eines robusten Geschäftsmodells und neuer innovativen Lösungen erfolgreich unterstützt. Auch 2023 wird Arval seinen Wachstumskurs fortsetzen mit Hilfe der strategischen Ambitionen der BNP Paribas Gruppe im Bereich der Mobilität. Wir werden unser Wachstum durch Innovationen stärken und unseren Kunden in allen unseren Ländern nachhaltige Mobilitätsangebote bieten", sagt Alain van Groenendael, Chairman und CEO von Arval.

Meilensteine 2022

Im vergangenen Jahr war Arval weiterhin führend in der Branche, indem es innovative Mobilitätslösungen auf den Markt brachte, neue strategische Partnerschaften einging und seine Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit fortsetzte. Neben erfolgreichen bestehenden Partnerschaften mit Banken, Automobilherstellern und Arvals historischem Partner Element gab es folgende Übernahmen:

Akquisition der Terberg Business Lease Group : Mit dieser Ende November 2022 abgeschlossenen Übernahme hat Arval sein Produktangebot weiter diversifiziert und ist zu einem der größten Mobilitätsakteure auf dem niederländischen Markt geworden, mit insgesamt rund 500 Mitarbeiter:innen und über 100.000 verleasten Fahrzeugen.





: Mit dieser Ende November 2022 abgeschlossenen Übernahme hat Arval sein Produktangebot weiter diversifiziert und ist zu einem der größten Mobilitätsakteure auf dem niederländischen Markt geworden, mit insgesamt rund 500 Mitarbeiter:innen und über 100.000 verleasten Fahrzeugen. Übertragung der operativen Leasingaktivitäten von BCR auf Arval in Rumänien: Mit dieser Aktion im Mai 2022 hat Arval seine führende Position in Rumänien mit einem Zuwachs von 3.800 Fahrzeugen gestärkt und die bestehende Zusammenarbeit mit Erste in der Region (Tschechische Republik und Slowakei) ausgebaut.

Strategische Ambitionen der BNP Paribas

Im Oktober 2022 kündigte die BNP Paribas Gruppe an, dass sie sich in der gesamten Wertschöpfungskette des Sektors positionieren will, um den Übergang ihrer Kunden zu nachhaltiger Mobilität zu unterstützen. Arval hat dabei die Aufgabe, Flotten- und neue Mobilitätslösungen zu entwickeln und seine Zusammenarbeit mit anderen BNP Paribas-Einheiten zu verstärken. Die im Februar 2022 unterzeichnete Partnerschaft zwischen BNP Paribas und Jaguar Land Rover ist ein konkreter Beweis für die Stärke des integrierten Modells der Gruppe. Der so genannte „One Bank Auto“-Ansatz nutzt das Fachwissen mehrerer Einheiten des Automobilsektors. Arval spielt dank seines Know-hows im Bereich Full-Service-Leasing und Flottenmanagement eine Schlüsselrolle. Weiters schlossen sich im Januar 2022 Arval und Ridecell mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, die Entwicklung neuer End-to-End-Mobilitätslösungen für Kunden von Arval voranzutreiben.

Beschleunigung bei nachhaltigen Mobilitätslösungen

Ende Dezember 2022 ist das Fahrradleasing mittlerweile in 13 Ländern vertreten, Carsharing in 11 Ländern. Der Arval Mobility Hub, eines der Angebote von Arval für Unternehmen, die nach alternativen Mobilitätslösungen, wie Carsharing, Bikesharing, Leihfahrräder, Roller usw. für alle Mitarbeiter:innen suchen, wurde in der Zentrale von BNP Paribas Real Estate in Frankreich eingerichtet. Auch weiterhin setzt Arval seine Arval Mobility Apps ein, die in zehn Ländern verfügbar sind.

Flexible Angebote von Arval gibt es mittlerweile in 24 Ländern mit mehr als 55.000 Fahrzeugen. Auch hier verzeichnet das Unternehmen ein Wachstum von 48 Prozent innerhalb eines Jahres. Im März 2022 lancierte Arval Adaptiv, ein innovatives, flexibles Autoabo. Dieses Angebot richtet sich an Privatkunden und ermöglicht den Zugang zu einem Auto bei Bedarf und innerhalb weniger Tage. Man zahlt nur für den Zeitraum der Nutzung, ohne sich an eine Laufzeit binden zu müssen.

Ende Dezember 2022 wurde das Gebrauchtwagenleasing-Angebot, Arval Re-lease, in 16 Ländern als Antwort auf den Mangel an Neufahrzeugen und die ökologische Notwendigkeit, die Nutzungsdauer eines Fahrzeugs zu verlängern, eingeführt. Die Re-lease-Flotte ist im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent gewachsen, mit bemerkenswertem Erfolg in den Niederlanden, der Türkei, dem Vereinigten Königreich, Polen und Frankreich.

Im März 2022 wurde Arval Connect eingeführt, das Kunden helfen soll, ihre Flottenkosten zu optimieren und die Energiewende zu beschleunigen. Darüberhinaus investiert Arval in die digitale Vernetzung, um die Qualität seiner Services zu verbessern, etwa Wartung, Versicherung oder die Wiederbeschaffung von gestohlenen Fahrzeugen. Mit Ende Dezember 2022 sind mehr als 450.000 Fahrzeuge (fast 30 % der Flotte) in 22 Ländern vernetzt.

Arval baut auch seine Rolle als Mehrmarken-Leasinggesellschaft weiter aus. So betrug der Anteil alternativer Hersteller an den Zulassungen im vergangenen Jahr bereits 27 Prozent, und dieser Trend wird sich mit der wachsenden Bedeutung von Elektrofahrzeugen noch beschleunigen.

Erfolgreiches Jahr in Österreich

Erfolgreich verlief das Jahr auch für Arval Österreich. Gregor Bilik, Geschäftsführer von Arval Austria: „2022 haben wir unsere Position am österreichischen Markt erfolgreich ausgebaut. So konnten wir neue White Label Partnerschaften abschließen, etwa mit Hyundai, Kia, MG und Jaguar Land Rover, und haben als erstes Fuhrparkunternehmen in Österreich E-Bike-Leasing für Unternehmen erfolgreich gestartet. Ab 2023 bieten wir auch kleinen Unternehmen und Privatpersonen Fullservice-Leasing an.“ Die Leasingflotte von Arval Österreich wuchs dabei auf 13.000 Fahrzeuge an. Der Anteil von elektrifizierten Fahrzeugen liegt bei 17,5 Prozent.

Zusätzlich zu den Geschäftsergebnissen für 2022 wird Arval am 6. März 2023 seine Jahresergebnisse an die Presse weitergeben.

*Wachstumsrate für das Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021. Ohne die Übernahmen von TBLG und der Operating-Leasing-Aktivitäten von BCR in Rumänien beträgt das organische Wachstum +5,5% im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021.

Über Arval:

Arval ist auf Full-Service-Fahrzeugleasing und neue Mobilitätslösungen spezialisiert und hat bis Ende Dezember 2022 weltweit 1,6 Millionen Fahrzeuge verleast. Arval ist Gründungsmitglied der Element-Arval Global Alliance, eine Verbindung weltweit führender Unternehmen in der Flottenmanagement-Branche mit 3 Millionen Fahrzeugen in 53 Ländern. Arval wurde 1989 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz von BNP Paribas. Innerhalb der Gruppe ist Arval in der Abteilung Retail Banking & Services angesiedelt. www.arval.at

