Stocker: „Österreich setzt Asylbremse in der EU durch“

Einigung auf Mittel für EU-Außengrenzschutz ist ein voller Erfolg für Bundeskanzler Karl Nehammer.

Wien (OTS) - „Österreich setzt die Asylbremse in der EU durch – jetzt muss sie auch tatsächlich angezogen werden“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, und führt weiter aus: „Es hat sich bezahlt gemacht, dass Österreich in den vergangenen Wochen und Monaten den Druck auf die Europäische Union erhöht hat und für einen konsequenten EU-Außengrenzschutz eingetreten ist. Die Einigung am EU-Gipfel ist ein voller Erfolg für Bundeskanzler Karl Nehammer. Mit den Mitteln der Europäischen Union zur Stärkung des Außengrenzschutzes ist ein wichtiger Schritt getan. Jetzt geht es darum, dass diese Mittel richtig eingesetzt werden und der Asyldruck auf die europäischen Grenzen nachhaltig reduziert wird.“

„Es war dringend an der Zeit, dass die EU im Kampf gegen illegale Migration endlich einen Gang höher schaltet. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Bundeskanzler Karl Nehammer ist das nun tatsächlich geschehen“, so Stocker, der abschließend betont: „Nach der erfolgreichen Kooperation Österreichs mit Serbien und Ungarn ist die Einigung der EU auf mehr Mittel für den Außengrenzschutz der nächste wichtige Meilenstein.“



