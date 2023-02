GÖD: Gertraud Salzmann mit überwältigender Mehrheit zur geschäftsführenden Vorsitzenden der GÖD Salzburg gewählt!

Der Salzburger Landesvorstand ist mit Salzmann an der Spitze bestens aufgestellt, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern.

Wien (OTS) - „Die eindrucksvolle Wahl von Gertraud Salzmann zur Vorsitzenden der GÖD-Salzburg ist ein Zeichen der Anerkennung für ihr langjähriges Engagement in der Gewerkschaft und Personalvertretung. Gertraud Salzmann ist eine sachorientierte und durchsetzungsstarke Verhandlerin. Ich bin überzeugt, dass sie sich auch in den nächsten Jahren mit Vehemenz und Ausdauer für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst erfolgreich einsetzen wird. Ich gratuliere zu diesem eindrucksvollen Wahlergebnis!”, so Norbert Schnedl, GÖD-Vorsitzender, der sich auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit freut.

„Als überzeugte Gewerkschafterin und Abgeordnete zum Nationalrat behält sie immer das Wohl der Kolleginnen und Kollegen im Blick. Ich wünsche ihr viel Erfolg bei ihrer neuen verantwortungsvollen Aufgabe.”

