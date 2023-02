Medizinstudierende der DPU Krems besuchten das BORG Güssing

Ein erfolgreicher Workshop-Tag im Bereich der Medizin soll Schüler*innen für den Arztberuf begeistern

Güssing, Burgenland (OTS) - Am 08. Februar 2023 besuchten neun burgenländische Medizinstudent*innen der Danube Private University Krems (DPU Krems) das BORG Güssing, um spezielle Workshops zu verschiedenen medizinischen Themen gemeinsam mit 35 interessierten Schüler*innen durchzuführen, um diese für den Arztberuf zu begeistern.

Die Schüler*innen lernten wichtige Aspekte der Ersten Hilfe, neurologische Untersuchung, Messung von Blutzucker bzw. Blutdruck sowie Puls kennen. Praktischen Übungen beinhalteten einen Präp-Kurs am Herzen und Auge, erweiterte Maßnahmen in Notfallsituationen, wie die Intubation und simulierte Gefäßpunktionen in Form einer Blutabnahme an einem Dummy.

Die Schüler*innen zeigten großes Interesse an den Workshops und richteten zahlreiche Fragen an die Studierenden, um ihr Verständnis zu vertiefen. Die Medizinstudent*innen der Danube Private University Krems vermittelten die Themen auf eine anschauliche und verständliche Art und Weise.

Insgesamt war der Besuch ein voller Erfolg und die Schüler*innen konnten ihr Wissen über medizinische Themen unter professioneller Anleitung erweitern. Die Zusammenarbeit zwischen der Danube Private University Krems und dem BORG Güssing zeigte, wie wichtig es ist, Jugendliche frühzeitig und besonders jetzt über medizinische Themen zu informieren und ihr Interesse dafür zu wecken. Denn es liegt auch an dem Interesse und Einsatz der Jugendlichen, ob die Gesundheitsversorgung von morgen sichergestellt werden kann.

Bei Interesse können weitere Informationen und Fotos bereitgestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Sandra Schöllbauer

Assistenz im Büro Direktor Wagner

0043 (0) 676 8424 19370

Sandra.schoellbauer @ dp-uni.ac.at

www.dp-uni.ac.at