SPÖ – AVISO: 14.02.2023, 10 Uhr: Ein Monat vor dem Frauentag – Was bewegt sich in Europa?

Online-Pressegespräch mit Petra Bayr und Evelyn Regner

Wien (OTS/SK) - Petra Bayr, SPÖ-Sprecherin für Globale Entwicklung und Mitglied der parlamentarischen Versammlung des Europarates, und Evelyn Regner, SPÖ-EU-Abgeordnete und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, laden am Dienstag, 14.2.2023, 10 Uhr zum Online-Pressegespräch „Ein Monat vor dem Frauentag – Was bewegt sich in Europa?“ ein. Sie informieren über aktuelle frauenpolitische Initiativen und Gesetzgebung im Europäischen Parlament und in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Das Pressegespräch wird via Zoom stattfinden. ****

Hinweis: Wir bitten um Anmeldung unter klubpresse @ spoe.at. Den Link zum Zoom-Meeting erhalten Sie nach Anmeldung. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Zeit: Dienstag, 14.02.2023, 10 Uhr

Ort: Online, Zoom-Meeting

Anmeldung: klubpresse @ spoe.at

