TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Politik ohne Leidenschaft", von Michael Sprenger

Ausgabe vom Freitag, 10. Februar 2023

Innsbruck (OTS) - Seit Pamela Rendi-Wagner zur SPÖ-Vorsitzenden gewählt worden ist, verspürt sie aus der eigenen Partei Gegenwind. Sie hält ungebrochen mit Steherqualitäten dagegen. Doch das hilft ihr letzten Endes nicht.

Max Weber hat der Nachwelt ein Standardwerk hinterlassen. Nicht nur für die Politikwissenschaft. Ob allerdings „Politik als Beruf“ von unseren aktiven Politikerinnen und Politikern gelesen wurde, kann hier nicht beantwortet werden. Aber sie nehmen gerne Anleihe aus dem Essay aus dem Jahr 1919, wenn auch nicht klar ist, ob sie wissen, dabei Weber zu zitieren. Also müssen sich Politiker rechtfertigen, warum dieses und jenes Vorhaben immer noch nicht umgesetzt wurde oder es eben mühsam sei, für ihre Anliegen eine Mehrheit zu finden, dann hören wir das zum Stehsatz verkommene berühmte Weber-Zitat: Politik sei „ein starkes langsames Bohren von harten Brettern“. Pamela Rendi-Wagner weiß mit Blick auf ihre Tätigkeit als SPÖ-Vorsitzende, was damit gemeint ist. Seit die erste Frau an die Spitze der Sozialdemokratie gewählt worden ist, erlebt sie parteiinternen Gegenwind. Sie ging deshalb mutig in die Offensive und stellte unter allen Parteimitgliedern die Vertrauensfrage. Der so gewonnene Respekt war kein nachhaltiger. Monate später gipfelte ihre Wiederwahl am Parteitag in eine Streichorgie. Ihr Rücktritt wurde erwartet, doch Rendi-Wagner dachte nicht einmal daran – und glaubt weiter, das harte Brett noch zu durchbohren.

Doch das wird sie nicht schaffen, denn wie endet der Satz von Weber, der zumeist nicht mehr zitiert wird? „Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.“ Dass Rendi-Wagner politische Leidenschaft an den Tag legt, dass sie für ihre Anliegen brennt, kann man ihr nicht unbedingt unterstellen.

Spätestens seit die SPÖ in Umfragen ihre Spitzenposition an die FPÖ verspielt hat, bei den Landtagswahlen in Tirol und Nieder­österreich erstmals in der Geschichte von der FPÖ überholt worden ist, wächst in der Partei die Erkenntnis, dass man mit Rendi-Wagner nicht in die Nationlratwahl gehen kann. Doch zugleich fehlt es der Partei an einer personellen Alternative. Und ja, mit einem Austausch an der Spitze ist es auch nicht getan. Insofern ist man in der Partei gar nicht so unglücklich – einerseits über das Klammern von ÖVP und Grünen an der Macht, andererseits über Rendi-Wagners Steherqualitäten. Immerhin Zeitgewinn.Vorerst.

Doch will die SPÖ ins Kanzleramt, wäre eine Doppelspitze (Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat) durchaus Handeln mit Augenmaß. Wenn die Idee Rendi-Wagne­r lancieren würde. Gemeinsam könnte das Bohren des harten Brettes gelingen. Voraussetzung, alle in der Partei kämpfen mit Leidenschaft.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com