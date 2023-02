Oö. Volksblatt: "Revival" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 10. Februar 2023

Linz (OTS) - Das Thema Jugendschutz erlebt nach 2018 dieser Tage wieder ein regelrechtes Revival. Schon vor fünf Jahren gingen die Wogen hoch, weil OÖ unter dem damals blauen Jugendschutzreferenten Elmar Podgorschek ausscherte. Während in acht von neun Bundesländern Unter-14-Jährige auch schon Mal bis 23 Uhr und Unter-16-Jährige bis 1 Uhr nachts ausgehen dürfen, ist für oö. Teenager nach wie vor schon eine Stunde früher „Sperrstund“. Die Argumente für oder gegen diese Regelung haben sich seither nicht verändert. Die einen sehen in der zusätzlichen Stunde eine Gefahr für die Jugendlichen, die anderen muten den Teenagern auch gerne etwas mehr zu. In der ganzen Diskussion sollte einem bewusst sein, dass das Jugendschutzgesetz am Ende lediglich den großen Rahmen vorgibt, in dem sich Jugendliche bewegen dürfen. Wer seine Sprösslinge gern früher daheim wissen will, der kann auch künftig diese schon eher als erlaubt nach Hause zitieren. Viel wichtiger als die Sperrstunde ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor e-Zigaretten, Vaporizern, CBD-Joints und Nikotinsäckchen aller Art (auch „snus“ genannt). Noch immer kommen Minderjährige viel zu leicht an die gesundheitsschädlichen Produkte. Hier muss das Gesetz auf jeden Fall schnell nachgeschärft werden.

