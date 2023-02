IFCO wird von Sustainalytics als europäisches ESG-Spitzenunternehmen 2023 ausgezeichnet

München (ots/PRNewswire) - IFCO, der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungen für frische Lebensmittel, wurde von Sustainalytics, einer führenden unabhängigen ESG-Risikobewertungsagentur, als regionales ESG-Spitzenunternehmen ausgezeichnet. Diese Auszeichnung von Sustainalytics unterstreicht die Stärke von IFCOs ESG-Bemühungen und weist das Unternehmen als Top-Performer in seiner Region aus. Nach der Analyse von mehr als 15.000 Unternehmen aus 42 Branchen zeichnet Sustainalytics nur die Unternehmen aus, die in ihren jeweiligen Regionen in Bezug auf nachhaltige Praktiken besonders gut abschneiden.

"Die Anerkennung als ESG-Spitzenunternehmen in Europa durch Sustainalytics ist ein Beweis dafür, wie ernst wir unser ESG-Programm hier bei IFCO nehmen", sagte Michael Pooley, Chief Executive Officer von IFCO Systems.

Sustainalytics' ESG-Risiko-Ratings messen die Exposition eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen wesentlichen ESG-Risiken und wie gut ein Unternehmen diese Risiken managt. Sustainalytics verfügt über die umfassendste und ausgereifteste ESG-Methodik. Es arbeitet mit Tausenden von Unternehmen und ihren Finanzintermediären zusammen, um sie bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrichtlinien, -praktiken und -projekten zu unterstützen.

Im September 2022 erhielt IFCO ein Sustainalytics ESG Low-Risk Rating mit einer Punktzahl von 11,2, womit IFCO zu den besten 16 % aller von Sustainalytics bewerteten Unternehmen weltweit gehört. Die Bewertung bestätigt die Stärke der ESG-Strategie von IFCO und sein Engagement für eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit. Sie zeigt, dass diese Werte im Mittelpunkt des Geschäftsmodells von IFCO stehen, das auf Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling setzt, wie im jüngsten ESG-Bericht hervorgehoben wird.

Mit der Bewertung 11,2 von Sustainalytics gehört IFCO zu den drei besten Unternehmen, die weltweit in seiner Subindustrie-Kategorie bewertet wurden. Diese Platzierung bestätigt, dass IFCO insgesamt ein starkes Management der wesentlichen ESG-Themen betreibt und im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen ein geringes Risiko aufweist. Darüber hinaus wurde IFCO in sieben von acht bewerteten Kategorien mit einem geringfügigen Risiko" eingestuft, was IFCO zu einem glaubwürdigen Partner für alle macht, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen.

IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für frische Lebensmittel und beliefert Kunden in über 50 Ländern. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 370 Millionen Mehrwegverpackungen (Reusable Packaging Containers - RPCs), die jedes Jahr für 2 Milliarden Sendungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten, Eiern, Brot und anderen Artikeln von Lieferanten an den Lebensmitteleinzelhandel verwendet werden. IFCO RPCs sorgen für eine bessere Lieferkette für frische Lebensmittel, indem sie Frische und Qualität schützen und im Vergleich zu Einwegverpackungen Kosten, Lebensmittelabfälle und Umweltbelastungen verringern. Mehr: www.ifco.com | Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS

