Der Dorner Ball 2023 steht wieder vor der Tür.

Die Wiener Traditionsveranstaltung ist fixer Bestandteil des Wiener Ballkalenders.

Wien (OTS) - Wien, 2023.02.06. Es ist gerade mal ein dreiviertel Jahr her, dass die Besucher des Dorner Balls sich erneut freuen dürfen, denn am Samstag, den 18. März 2023 ist es wieder so weit. Somit ist die Wiener Ballsaison auch heuer mit Mitte Februar noch lange nicht zu Ende.

»In Wien hat der Ball immer Saison. Daran konnte auch die Covid Pandemie nichts ändern. Wir durften sogar im Vorjahr wieder einen wunderbaren Ball ausrichten und freuen uns daher umso mehr, diese Tradition heuer fortzusetzen.«, bestätigt Karin Lemberger, die für viele Choreografien der dargebotenen Tänze mit ihrem Team verantwortlich zeichnet. Überhaupt fühlt man sich bei der Tanzschule Dorner der Ball-Tradition mit viel Schwung verpflichtet.

Das Palais: prachtvolle Räume, prunkvolle Luster, ein herrlicher Arkadenhof. Eines der bedeutendsten Spätwerke des Wiener Romantischen Historismus liebevoll benannt s‘Ferstel.

Auch der heurige Dorner Ball findet wieder in bewährter Weise im Palais Ferstel statt. Fleißig proben die Schülerinnen und Schüler der Tanzschule Dorner seit Wochen für die Balleröffnung. »Unsere Tanzschule ist ein Familienbetrieb bereits in der vierten Generation. Den Dorner Ball veranstalten wir nun seit 1987.«, berichtet die Besitzerin der Tanzschule Dorner, Karin Lemberger, die gemeinsam mit Mutter Monika Lemberger und Tochter Babette jedes Jahr aufs Neue viel Freude an den Ballvorbereitungen findet.

Peter Gratz und sein Orchester werden musikalisch ebenso durch den Abend im »Ferstel« führen, wie DJ Wereskiold and Friends für die etwas ausgelasseneren Tanzeinlagen. »Schon die Geschichte des Hauses, das ja eigentlich als Bank und Börsengebäude konzipiert worden ist, bietet den idealen Rahmen für unseren großen und abwechslungsreichen Ball. Der große Ferstelsaal, der wunderschöne Arkadenhof und all die Nebensäle laden zum Tanzen, Unterhalten und Flanieren ein. Natürlich steht uns auch das Café Central als Restaurant zur Verfügung.« erzählt Karin Lemberger.

Viel Vergnügen und alles Walzer

»Der Wiener Ball mit seiner spezifischen Tradition lebt von klassischen Tanzeinlagen, der Möglichkeit selbst im entsprechenden Rahmen und in eleganten Roben mitzutanzen und natürlich von der großartigen Stimmung der Gäste. Zu unserem Ball-Abend kommen tatsächlich alle Generation und beteiligen sich auch an der Mitternachtsquadrille.«, so Karin Lemberger, die damit auch allen Besuchern Mut machen will, das Tanzbein zu schwingen, schon der guten Laune wegen.

Musikalisch wird beim Dorner Ball, auch das hat Tradition, viel Abwechslung geboten: vom Walzer über Cha-Cha-Cha bis Disco.

Hier geht’s zu den Ballkarten: online direkt über die Website der Tanzschule Dorner.

Dorner Ball am Samstag, 18. März 2023 Palais Ferstel

Einlass 20.00 Uhr – Eröffnung 21:00 Uhr – Ende 03:00 Uhr

