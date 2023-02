Täter nach Messerattacke festgenommen

Vorfallszeit: 08.02.2023, 18:00 Uhr Vorfallsort: Wien-Leopoldstadt

Wien (OTS) - Wie die Landespolizeidirektion Wien in einer Presseaussendung am 16.01.2023 berichtete, kam es am 15.01.2023, gegen 19:00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, die sich gegenseitig attackierten.

Polizisten fanden eine am Boden liegende Person, die zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörperbereich aufwies. Im Zuge einer Fahndung nahm die Wiener Polizei insgesamt fünf Tatverdächtige fest, nach den anderen Beteiligten wurde intensiv gefahndet.

Auf Grund eines Zeugenhinweises ist es Polizisten der Polizeiinspektion Praterstern am gestrigen Nachmittag nun gelungen, einen weiteren Beteiligten, einen 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen im Bereich des Pratersterns auf offener Straße festzunehmen. Er steht im Verdacht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein und dem Opfer Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at