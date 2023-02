Zählkarten für Damen-Konzert im Bezirksmuseum 23

Reservierungen für 17. Februar: Telefon 0664/187 84 87

Wien (OTS/RK) - Ab sofort können Musik-Liebhaber*innen für das beschwingte Konzert des Quartetts der Damen-Kapelle „Johann Strauß“ am Freitag, 17. Februar, im Festsaal im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) telefonisch Zählkarten ordern: Das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Heide Liebhart) nimmt unter der Rufnummer 0664/187 84 87 gerne Karten-Wünsche an. Die kostenlos zugängliche Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr. Seit 1995 besteht das im Inland und Ausland aktive „Johann Strauß“-Ensemble. Das Repertoire der 4 charmanten Musikerinnen reicht von Johann Strauß (Vater und Sohn) und Eduard Strauß bis zu Josef Lanner, Franz Schubert und Franz Lehar.

Für Spenden der Zuhörer*innen sind die Bezirkshistoriker*innen dankbar. Dem „Johann Strauß“-Quartett gehören Ruth Müller (Leitung plus 1. Violine), Qing-Zhao Chen (2. Violine), Gisela Lackinger (Cello) und Maria Rom (Klavier) an. Von Konzerten auf großen Bühnen bis zu festlichen Galas und Bällen bekommen diese Künstlerinnen allerorts reichlich Applaus. Sowohl im „Deutschen Theater“ (München) und im „Schlosshotel“ (Berlin) als auch im „Historischen Museum“ (Wien) begeisterte die Gruppe schon das Publikum. Anfragen wegen dem anstehenden Auftritt beantworten die Organisator*innen per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

