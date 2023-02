KRAFTKINZ und CRIF Austria in Kommunikations-Partnerschaft

Gemeinsam treiben KRAFTKINZ und Lösungsanbieter CRIF das Bewusstsein für Informationsmanagement, Identitätsprüfung, Risikomanagement und Nachhaltigkeitsinformationen voran

Wien (OTS) - Die KRAFTKINZ Powergroup und CRIF Austria schließen eine Kommunikations-Partnerschaft. Der europaweit agierende Lösungsanbieter setzt mit dem Kommunikations- und Strategieberatungsunternehmen KRAFTKINZ einen Kommunikationsschwerpunkt auf die Themen Informationsmanagement, Identitätsprüfung, Risikomanagement und Nachhaltigkeitsinformationen. Denn diese Faktoren spielen in Zukunft eine immer wichtiger werdende Rolle bei der Sicherung und Stärkung des heimischen Handels und der Wirtschaft.

KRAFTKINZ unterstützt CRIF Austria in den Kommunikationsagenden mit ihrer langjährigen Expertise in der medialen Positionierung von Unternehmen im Payment-Sektor. „ Wir möchten CRIF Austria darin unterstützen, die Wirtschaft und den Handel in Österreich zu stärken. Das gelingt uns mit der Expertise beider Unternehmen und der Verbindung von KRAFTKINZ zu einflussreichen Wirtschaftsmedien “, kommentiert KRAFTKINZ-Geschäftsführerin Birgit Kraft-Kinz und verdeutlicht: „KRAFTKINZ legt hier großen Wert auf die genaue und verständliche Darlegung von Fakten, in enger Abstimmung mit unseren Partnern.“

„ Die Faktoren Informationsmanagement, Identitätsprüfung, Risikomanagement und Nachhaltigkeitsinformationen spielen in Zukunft eine immer wichtiger werdende Rolle bei der Sicherung und Stärkung des heimischen Handels und der Wirtschaft “, sagt Ruth Moss, Head of Marketing and Communications bei CRIF Austria.

Payment ist wesentlich für positive Transformation der Wirtschaft

KRAFTKINZ, rund um Geschäftsführerin Birgit Kraft-Kinz und Managing Partner Brendan Philipp, spezialisiert sich bereits seit Jahren auf die Kommunikations- und Strategieberatung im Payment- und Finanzbereich. „Payment ist ein wichtiger Bereich unserer Gesellschaft und hat die Kraft, positive wirtschaftliche Transformationen auszulösen. Jede und jeder soll die Funktionsweisen und die Wichtigkeit des Payments verstehen. Hier möchten wir mit sauberer Kommunikationsarbeit ansetzen“, schließt Birgit Kraft-Kinz ab.

