VP-Mahrer/Karner/Marchetti ad Brennpunkt Favoriten

Innenminister Karner, Landesparteiobmann StR Karl Mahrer und Abg. z. NR Nico Marchetti bei Lokalaugenschein am Hotspot Keplerplatz

Wien (OTS) - Um das subjektive Sicherheitsgefühl in Favoriten zu verbessern, werden durch die Wiener Polizei verstärkt die Bereitschaftseinheit, die Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität, die Diensthundeeinheit und Beamte des Landeskriminalamts in Uniform und in Zivil zum Einsatz gebracht.



Beim gestrigen Besuch hat Innenminister Gerhard Karner zugesagt, dass neben dem verstärkten Einsatz von Sondereinheiten auch die Personalsituation der Polizeiinspektionen in Favoriten verbessert wird. „Der Innenminister reagiert richtig, stockt Polizeiinspektionen auf und bringt auch spezialisierte Sondereinheiten zum Einsatz. Die Sicherheit in Favoriten kann nur durch das Zusammenspiel aller Polizeieinheiten gewährleistet werden“, sagt der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

„Die Polizei gewährleistet die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung. Die zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten sind ein weiterer Schritt, um den Herausforderungen im 10. Wiener Gemeindebezirk entsprechend Rechnung zu tragen und die Beamtinnen und Beamten vor Ort zu entlasten. Ich wünsche ihnen viel Erfolg und Durchhaltevermögen für ihre neue Aufgabe“, sagt Innenminister Gerhard Karner.



Um weiter gegen die Suchtmittelszene und Gewalt am Keplerplatz in Favoriten vorzugehen, wurde im Oktober 2022 eine Schutzzone am Keplerplatz eingerichtet. Die Schutzzone zeige auch schon deutliche Wirkung, wie die Beamtinnen und Beamten am Keplerplatz im Zuge des gestrigen Lokalaugenscheins berichteten. Aktuell wird die Forderung der Wiener Volkspartei nach einer Videoüberwachung für den Keplerplatz geprüft, die von der Volkspartei Favoriten in der Bezirksvertretung bereits beantragt wurde. Diese Maßnahme ist aus Sicht der Wiener Volkspartei der nächste notwendige Schritt für mehr Sicherheit in Favoriten. „Wir als Volkspartei Favoriten beobachten die Entwicklung laufend und danken für die vielfältigen Aktionen der Polizei und auch die mögliche Einrichtung einer Videoüberwachung. Die Probleme müssen aber vor allem an der Wurzel gepackt werden. Wenn die Polizei kommen muss, ist es meistens schon zu spät“, so der Bezirksparteiobmann der Volkspartei Favoriten, Abg.z.NR Nico Marchetti. „Ich danke den Beamtinnen und Beamten der Landespolizeidirektion Wien für ihren Einsatz. Nun muss aber die rot-pinke Stadtregierung endlich Maßnahmen ergreifen und die tatsächlichen Ursachen der Kriminalitätsentwicklung in Wien bekämpfen – durch Bildung und Integration“, so Mahrer abschließend.

