FPÖ – Seidl: Chaos-Stadtrat Hacker bekommt Gesundheitssystem-Krise nicht in den Griff

Wien (OTS) - „Seit 24. Mai 2018, also seit knapp fünf Jahren, ist Peter Hacker nunmehr SPÖ-Gesundheits-, Sozial- und Sportstadtrat in Wien. Auch mit ihm ist die Serie an Negativ-Schlagzeilen, die schon unter seinen Vorgängerinnen Wehsely und Frauenberger produziert wurde, nicht abgerissen. Pflegepersonal-Notstand, zu wenige Ärzte, geschlossene Stationen und Betten, die aus Mangel an Personal nicht belegt werden können, finanzielle Schieflagen der Spitäler, übervolle Ambulanzen usw. sind der Status Quo“, fasst der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl das Versagen Hackers im Rahmen einer Pressekonferenz zusammen.

„Bis 2030 werden unglaubliche 9000 Pflegekräfte benötigt. Man bildet zwar welche aus, aber immer noch zu wenig, die angebliche Ausbildungsoffensive wird zusehends zum Rohrkrepierer anstatt zu zünden. Nun ist die neueste Idee, Pflegerinnen und Pfleger aus Tunesien zu holen. Nicht nur die sprachliche Barriere ist hier problematisch, sondern vermutlich auch die kulturelle“, warnt Seidl vor so einem Schritt der zugleich die schlechte Bezahlung in diesem Bereich als beschämend anführt.

Während die finanzielle Situation von WiGEV-Spitälern zusehends schlechter wird – am Wochenende wurde bekannt, dass das „monetäre Herz“ der Klinik Ottakring beinahe aufgehört hat zu schlagen – gönnt man sich Berater um wohlfeile 13,3 Millionen Euro im Jahr 2021. „Diese drohende Zahlungsunfähigkeit eines Wiener Spitals ist sinnbildlich für das Versagen des Gesundheitsstadtrats Hacker und dem Missmanagement der WiGEV-Führung. Die damit verbundene Gefährdung von Menschenleben ist nicht länger tragbar“, sagt Seidl.

Er fordert sowohl von Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hacker endlich zu handeln, sich mit allen Parteien und Gesundheitsexperten sowie Vertretern der Ärzteschaft an einen Tisch zu setzen, um endlich ein funktionierendes Maßnahmenpaket zu erarbeiten und damit das Gesundheitssystem sowie Menschenleben zu retten.

