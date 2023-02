„Gute Nacht Österreich“ über die Kärntner Landtagswahl, die Asylpolitik und die Welt der Spionage

Am 10. Februar um 23.30 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Landeshauptmann Peter Kaiser muss als SPÖ-Spitzenkandidat bei der Kärntner Landtagswahl am 5. März immerhin 48 Prozent verteidigen. Wie er und die anderen Parteien in Kärnten um die Gunst der Wähler/innen kämpfen, zeigt Peter Klien in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 10. Februar 2023, um 23.30 Uhr in ORF 1.

Kabarettist Bernhard Murg widmet sich dem Aufreger-Ausspruch von Gottfried Waldhäusl zur Asylpolitik: „Dann wäre Wien noch Wien!“. Damit sieht sich der niederösterreichische Landesrat auch innerhalb der FPÖ mit Kritik konfrontiert.

Mitten in Wien in der Nähe der UNO-City gibt es eine riesige russische Abhöranlage, die in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen ist. Peter Klien wagt einen Blick in die geheimnisumwobene Welt der Spionage.

