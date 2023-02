Barbara Schöneberger begrüßt in „Verstehen Sie Spaß?“ Nico Santos, Barbara Wussow, Riccardo Simonetti und viele mehr

Am 11. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In der neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag, dem 11. Februar 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 begrüßt Barbara Schöneberger u. a. Singer-Songwriter Nico Santos, Schauspielerin Barbara Wussow, Mode-Influencer, Entertainer & Autor Riccardo Simonetti sowie Comedian Tahnee. Als Showacts treten auf: Comedian Tan Caglar mit einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm, das Ensemble der Revue-Show „Arise“ sowie Nico Santos, der seinen neuen Song „One Day (I'm Gonna Break Your Heart)“ präsentiert.

Die Filmbeiträge mit versteckter Kamera:

Plötzlich reich, weil namensgleich? Nico Santos und die Alptrauminsel

17-mal Gold und 20-mal Platin – die Erfolgsbilanz von Singer-Songwriter Nico Wellenbrink alias Nico Santos kann sich sehen lassen. Dank seines Künstlernamens winkt ihm jetzt ein hochdotierter Werbedeal als Testimonial der gleichnamigen – frei erfundenen – griechischen Insel „Nicosantos“. Doch beim Vorgespräch in der griechischen Botschaft erwartet ihn eine böse Überraschung.

Wider Willen Würdenträger: Barbara Wussow und der Wiener Amtsschimmel

Schauspielerin Barbara Wussow ist in Wien aufgewachsen und schlüpft als Lockvogel in die Rolle der strengen Amtsrätin Swoboda. In ihrem Büro im Magistratischen Bezirksamt für den 6. und 7. Bezirk empfängt sie Bürger/innen in Meldeangelegenheiten. Doch statt die Meldeanträge zu bearbeiten, ernennt Swoboda sie zu Würdenträgern des österreichischen Staates.

Riccardo Simonetti – gar nichts gut beim Foto-Shoot

Als erfolgreicher Mode-Influencer, Entertainer und Autor ist Riccardo Simonetti derzeit einer der am häufigsten fotografierten Prominenten in Deutschland. Sein neuester Auftrag ist auch für ihn etwas Besonderes, denn kein Geringerer als Starfotograf Kristian Schuller soll ihn für ein Modemagazin ablichten. Doch es kommt zu technischen und zwischenmenschlichen Turbulenzen.

Malen nach Qualen: Barbara Schöneberger als Kunst-Koryphäe

Kunst oder Kitsch – das liegt meist im Auge des Betrachters. Barbara Schöneberger alias Mal-Lehrerin Connie Müller leitet einen Kunstkurs und ihren Schülern wird schnell klar, dass sie keinen Funken Talent hat. Doch was Connie an Begabung fehlt, macht sie durch pädagogischen Einfallsreichtum wett. Schräger Gesang, Blockflöten- und Triangel-Spiel soll die Malschüler/innen inspirieren.

Abserviert statt frisch frittiert: Kundenschreck Tahnee im Drive-in

Im Drive-in-Restaurant soll es schnell gehen, doch als prominenter Lockvogel sorgt Comedian Tahnee für die konsequente Entschleunigung des Bestellvorgangs. Sie macht den hungrigen Gästen am Bestell-Terminal das Leben schwer – u. a. mit einem angeblich defekten Mikrofon oder ihrer Behauptung, die Kunden seien mit einem Callcenter in den Niederlanden verbunden.

Willkommen in der Faxenklinik – mit dem Ensemble von „In aller Freundschaft“

Schon seit 1998 zeigt die TV-Serie „In aller Freundschaft“ den turbulenten Alltag der fiktiven Sachsenklinik. Hebamme Barbara ist ein Fan der ersten Stunde und fiebert jedes Mal mit. Als sie die Chance erhält, einen Tag lang bei den Dreharbeiten dabei zu sein, lässt sie sich nicht zweimal bitten. Der Setbesuch wird zu einem unvergesslichen Erlebnis.

