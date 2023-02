Ford Kuga Plug-in-Hybrid ist zum zweiten Mal in Folge Europas meistverkaufter PHEV (FOTO)

Wien (ots) - Gemäß den Daten von JATO Dynamics and IHS Markit war der Ford Kuga Plug-in-Hybrid im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge der meistverkaufte Plug-in-Hybrid (PHEV) aller Marken in Europa1). Insgesamt stiegen die Verkaufszahlen dieses Modells um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der intelligente Antriebsstrang des Kuga Plug-in-Hybrid bietet den Kunden eine rein batterie-elektrische Reichweite von 57 bis 67 Kilometern (WLTP) bei einem Energieverbrauch von 14,4 bis 15,9 kWh/100 km (WLTP).

2022 wurden 20 Prozent mehr Exemplare des Ford Kuga Plug-in-Hybrid ausgeliefert als im Vorjahr

Damit ist der Crossover-SUV zum zweiten Mal in Folge der meistverkaufte Plug-in-Hybrid (PHEV) aller Marken in Europa

"Der zunehmende Erfolg des Kuga Plug-in-Hybrid zeigt, welche Rolle flexible Antriebsstränge bei der sukzessiven Umstellung auf Elektromobilität spielen können", sagte Jon Williams, Geschäftsführer, Ford Blue Europe.

Die Ford Kuga-Baureihe wurde im vergangenen Jahr durch das Kuga ST-Line X Black Package erweitert. Mit diesem Styling-Paket erhalten Kunden die Möglichkeit, einzigartige äußere Designelemente hinzuzufügen, darunter ein schwarz lackiertes Dach, schwarz lackierte Spiegelkappen, Frontschürze und Heckspoiler sowie serienmäßig schwarz lackierte 20-Zoll-Leichtmetallräder.

Seit letztem Jahr können Kuga-Modelle auch mit einer 18-fach verstellbaren Komfortsitz-Option für Fahrer und Beifahrer ausgestattet werden, die von der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) zertifiziert wurde. Die Organisation versteht sich als Schnittstelle und Mittler von Informationen über Schmerzursachen, deren Vermeidung und Therapiemöglichkeiten. Das Gütesiegel soll Verbrauchern eine wichtige Orientierungshilfe bei der Suche nach rückenfreundlichen Produkten bieten.

1) Ford Europa berücksichtigt folgende 20 europäische Märkte, auf denen das Unternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Christian Wotypka

Ford Motor Company (Austria) GmbH

+43 (0)5 06581-300

cwotypka @ ford.com