„Bewusst gesund“ über die unerkannte Volkskrankheit Nierenschwäche

Außerdem am 11. Februar um 17.30 Uhr in ORF 2: Bewegung, Spiel und Arbeit – Montessori für Senioren

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 11. Februar 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Nierenschwäche – unerkannte Volkskrankheit

Dass die Niere mit ihren Dutzenden Funktionen eines der wichtigsten Organe ist, wird von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Doch mehr als zehn Prozent der Erwachsenen weltweit leiden an einer chronischen Niereninsuffizienz. In Folge steigt deren kardiovaskuläres Risiko drastisch, zudem nimmt der Bedarf an Spendernieren wie auch Dialysen deutlich zu. Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes tragen wesentlich zu einer chronischen Nierenerkrankung bei. Leider bemerken Betroffene lange Zeit die Anzeichen dafür nicht und ihre Nierenerkrankung wird nicht rechtzeitig entdeckt. Umso wichtiger ist eine einfache Vorsorgeuntersuchung. So kann eine Nierenschwäche verhindert oder in frühen Stadien gut behandelt werden. Gestaltung: Andi Leitner

Krebsreport: Überlebensrate

Krebspatientinnen und -patienten sind in Österreich gut versorgt – das zeigt sich an der signifikant gestiegenen Überlebensrate. Und:

Die Forschung läuft weltweit auf Hochtouren. In der Versorgung hat es in den vergangenen Jahren bahnbrechende Innovationen gegeben. Etwa 130 neue Medikamente in nur fünf Jahren, deren Wirksamkeit laufend kontrolliert wird. Allerdings wäre etwa die Hälfte aller Krebs-Todesfälle durch bessere Vorsorge von vornherein vermeidbar, wenn folgende Empfehlungen umgesetzt werden: Regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung zur Vermeidung von Fettleibigkeit, Impfungen gegen HPV, Hepatitis B und C, Vermeidung von Nikotin- und übermäßigem Alkoholkonsum sowie die Teilnahme an den empfohlenen Früherkennungsuntersuchungen. Dazu ist Univ.-Prof. Dr. Christoph Zielinski, internistischer Onkologe und Gründungsmitglied des Vienna Cancer Center, zu Gast in „Bewusst gesund“.

Zimmerpflanzen – grüne Lunge für zu Hause

Die meisten Menschen kaufen sich Zimmerpflanzen, um die Natur in die eigene Wohnung zu holen und sich an der Schönheit von Pflanzen zu erfreuen. Doch Gummibaum, Wasserlilie und Co tragen auch viel zu einem guten Raumklima bei. Sie wandeln CO2 in Sauerstoff, sorgen für eine bessere Luftfeuchtigkeit und filtern Staub. Wie groß der Effekt ist und welche Pflanzen besonders gut für Innenräume geeignet sind, untersucht eine Forscherin – von der einzelnen Topfpflanze bis zu begrünten Wänden – an der TU Wien. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp: Schleimbeutelentzündung

Bei moderater Bewegung bleiben die Gelenke beweglich. Anders sieht es bei sehr einseitigen Belastungen aus, da kann es zu Schleimbeutelentzündungen kommen. Das betroffene Gelenk schwillt plötzlich an, schmerzt, wird warm und ist gerötet. Es kann im Grunde alle Gelenke treffen, am häufigsten sind Ellenbogen, Knie und Hüfte betroffen. Über mögliche Ursachen und Therapien informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Bewegung, Spiel und Arbeit – Montessori für Senioren

Die italienische Ärztin Maria Montessori entwickelte vor mehr als 100 Jahren die Montessoripädagogik. Dazu gehören Materialien für Übungen des praktischen Lebens und zur Schulung der Sinne. Ihre Bildungs- und Erziehungsziele wie Selbstbestimmung, Selbsttätigkeit, Selbstverantwortung und Solidarisierung gelten auch bei der Arbeit mit Pensionistinnen und Pensionisten. So entstand die Idee der Montessori-Geragogik. Das Hinführen älterer Menschen zu einem aktiven, selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben ist generell eine Aufgabe geragogischer Arbeit. Die Montessori-Geragogik soll helfen, ein lebensbegleitend lustvolles Lernen nach Montessori zu ermöglichen. Gestaltung: Steffi Zupan

